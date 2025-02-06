إغلاق مؤقت لطرق بدبي اليوم لـ"طواف الإمارات للسيدات"
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوم أمس الأربعاء، عن إغلاق بعض الطرق مؤقتاً اليوم الخميس 6 فبراير، بسبب سباق طواف الإمارات للسيدات.
وينطلق السباق في تمام الساعة 12:45 ظهراً من نادي ضباط شرطة دبي وينتهي في ميناء دبي في تمام الساعة 4:40 عصراً.
وقالت الهيئة إن بعض الطرق سيتم إغلاقها مؤقتاً وإعادة فتحها بعد مرور آخر متسابقة منها.
وقالت الهيئة إن الشوارع الـ15 المتأثرة بهذا الإغلاق ستكون:
شارع مستشفى لطيفة
طريق عود ميثاء
شارع السيف
شارع الكورنيش
شارع الخليج
شارع عمر بن الخطاب
طريق بني ياس
شارع الرباط
شارع طرابلس
زايد بن حمدان
شارع القدرة
شارع سِيح السَّلَم
شارع أم سقيم
شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
منطقة ميناء دبي
شاهد فيديو الخريطة أدناه:
وطلبت الهيئة من السائقين أيضاً التخطيط لرحلاتهم مسبقاً والانطلاق مبكراً لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة.
يتألف طواف الإمارات للسيدات من أربع مراحل، ويُقام في الفترة من الخميس 6 فبراير إلى الأحد 9 فبراير.
أفضل النجوم في العمل
وسيتواجد العديد من أكبر النجوم في عالم ركوب الدراجات في البداية، بقيادة "إليسا لونجو بورغيني"، الفائزة بالنسخة الافتتاحية التاريخية في عام 2023. ستحظى "لونجو بورغيني"، التي تشارك الآن مع فريق الإمارات "القابضة"، بالدعم من "سيلفيا بيرسيكو"، التي احتلت المركز الثالث في عام 2023.
وستواجه بطلة طواف إيطاليا للسيدات الحالية منافسة صعبة من منافسات رئيسيات مثل "مافي جارسيا"، التي احتلت المركز الثالث في عام 2024، والبطلة الوطنية الفرنسية "جولييت لابوس"، ووصيفة طواف إيطاليا للسيدات مرتين "آشلي مولمان باسيو"، و"أنتونيا نيديرماير"، المرشحة القوية للفوز بالقميص الأبيض.
ومن المتوقع أيضاً أن تشهد منافسات السرعة المثيرة مشاركة بطلة أوروبا "لورينا ويبز"، الفائزة ثلاث مرات بمرحلة طواف الإمارات للسيدات، و"شارلوت كول"، التي حققت انتصارين في عام 2023، من بين أبرز المتنافسات. ومن بين المتسابقات الأخريات اللواتي سيحققن أسرع زمن في السباق "كيارا كونسوني" و"إليسا بالسامو" و"فيتوريا غواتزيني".
وتضم قائمة المشاركات أيضاً بعضاً من أكبر الأسماء في هذه الرياضة، بما في ذلك بطلة العالم 12 مرة والحاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية "بولين فيران بريفوت"، بالإضافة إلى فائزتين في سباق "باريس-روبيه" للسيدات، "إليزابيث ديجنان" و"أليسون جاكسون".
المراحل
6 فبراير: المرحلة الأولى: نادي ضباط شرطة دبي - ميناء دبي، 149 كم
7 فبراير: المرحلة الثانية: حصن الظفرة - المرفأ، 111 كم
8 فبراير: المرحلة الثالثة: قصر المويجعي - جبل حفيت 152 كم
9 فبراير: المرحلة الرابعة: أكاديمية فاطمة بنت مبارك للسيدات في أبوظبي - كاسر الأمواج في أبوظبي، 128 كم