إغلاق مؤقت لطرق بدبي اليوم لـ"طواف الإمارات للسيدات"

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد منافسات السرعة المثيرة مشاركة بطلة أوروبا "لورينا ويبز"، الفائزة ثلاث مرات بمرحلة طواف الإمارات للسيدات، و"شارلوت كول"، التي حققت انتصارين في عام 2023، من بين أبرز المتنافسات. ومن بين المتسابقات الأخريات اللواتي سيحققن أسرع زمن في السباق "كيارا كونسوني" و"إليسا بالسامو" و"فيتوريا غواتزيني".