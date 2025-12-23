إغلاق مؤقت لـ"جبل جيس"عقب الأمطار الأخيرة

تم نصح الزوار بعدم التخييم في الوديان خلال هذه الفترة من الطقس غير المستقر. كما حذرت السلطات من أن المياه الراكدة في بعض المناطق قد تؤدي إلى تحرك الصخور ومسارات زلقة. على الرغم من أن مناطق المشي والتسلق لم تُغلق رسميًا، إلا أن الفرق المتخصصة تقوم بتقييم الظروف، ويُحث الزوار على توخي الحذر وتجنب الطرق المتأثرة.