إغلاق مؤقت لـ"جبل جيس"عقب الأمطار الأخيرة

تم إغلاق جميع العمليات في جبل جيس مؤقتًا لإجراء تقييمات السلامة والصيانة بعد الظروف الجوية السيئة التي أثرت على المنطقة بين 17 و19 ديسمبر.
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قالت السلطات إن الأمطار الأخيرة أدت إلى تجمع المياه في أجزاء من الجبل، مما يتطلب صيانة مستهدفة لضمان تلبية معايير السلامة. كإجراء احترازي، تم إغلاق الطرق مؤقتًا وأعمال الصيانة الأساسية جارية حاليًا.
ستظل جميع الأنشطة في جبل جيس مغلقة حتى إشعار آخر للسماح للفرق المتخصصة بإجراء عمليات التفتيش وتقييمات السلامة، حسبما قال المسؤولون.
يشمل الإغلاق جميع المعالم والأنشطة، بما في ذلك:
جيس فلايت زيبلاين
1484 باي بورو
ريد روك باربكيو
فيا فيراتا
معسكر بير جريلز للمستكشفين
جلسات اليوغا في حديقة منصة مشاهدة جيس
تم نصح الزوار بعدم التخييم في الوديان خلال هذه الفترة من الطقس غير المستقر. كما حذرت السلطات من أن المياه الراكدة في بعض المناطق قد تؤدي إلى تحرك الصخور ومسارات زلقة. على الرغم من أن مناطق المشي والتسلق لم تُغلق رسميًا، إلا أن الفرق المتخصصة تقوم بتقييم الظروف، ويُحث الزوار على توخي الحذر وتجنب الطرق المتأثرة.
سيتم إعادة الفتح على مراحل، مع تقييم كل منطقة بشكل فردي قبل استئناف العمليات. سيتم توفير التحديثات عبر القنوات الرسمية لجبل جيس مع تقدم أعمال الصيانة.
قال دونالد بريمير، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان لايفستايل، إن اعتبارات السلامة كانت وراء القرار بإغلاق العمليات مؤقتًا، مضيفًا أن النهج المرحلي سيساعد في ضمان سلامة الزوار مع الحفاظ على بيئة الجبل.
تعمل فرق الصيانة حاليًا في الموقع، وسيتم الإعلان عن المزيد من التحديثات بمجرد اكتمال التقييمات.