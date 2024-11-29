الإمارات
إغلاق طريق في رأس الخيمة لبروفة مسيرة عيد الاتحاد
قالت شرطة رأس الخيمة إن الطريق الرئيسي في كورنيش القواسم سيتم إغلاقه لمدة ساعتين
تجري شرطة رأس الخيمة بروفة لمسيرة عيد الاتحاد الـ53، وتشتمل البروفة على وحدات عسكرية، مما يؤدي إلى إغلاق الطريق الرئيسي في كورنيش القواسم.
سيتم إغلاق الطريق لمدة ساعتين - من الساعة 8.30 صباحًا حتى 10.30 مساءً - اليوم الجمعة (29 نوفمبر) عندما تقام البروفة.
وحثت شرطة رأس الخيمة الجمهور على اتخاذ طرق بديلة أثناء إغلاق الطريق.
وفي هذه الأثناء، أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين أن العرض العسكري بمناسبة احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ53، الجمعة، سيقام في الساعة الرابعة عصراً أمام حديقة الخور، مرحباً بالجمهور الكريم في الاحتفالات.