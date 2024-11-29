إغلاق طريق في رأس الخيمة لبروفة مسيرة عيد الاتحاد

وفي هذه الأثناء، أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين أن العرض العسكري بمناسبة احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ53، الجمعة، سيقام في الساعة الرابعة عصراً أمام حديقة الخور، مرحباً بالجمهور الكريم في الاحتفالات.