إغلاق طريق برأس الخيمة لامتلاء السد وهطول أمطار غزيرة

أعلنت شرطة رأس الخيمة، اليوم الخميس 10 أكتوبر، إغلاق طريق في الإمارة.

وقالت الهيئة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن السد المجاور لطريق وادي شوكة امتلأ بمياه الأمطار، ما أدى إلى إغلاقه.

وقد هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد أمس، ما أدى إلى تشكل الشلالات في المناطق الجبلية. وإلى جانب الأمطار، شهدت بعض المناطق أيضاًً عاصفة برد.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين من تشكل منخفض جوي جنوب بحر العرب بالقرب من الساحل الغربي للهند، ومن المتوقع أن يتحرك نحو وسط بحر العرب ويزداد عمقا يومي 14 و15 أكتوبر.