إغلاق طرق وتحويلات مرورية نهاية الأسبوع في الشارقة وأبوظبي

من الإغلاقات الكاملة إلى تحويلات المرور، يتم تنبيه السائقين في الشارقة وأبوظبي والعين إلى أعمال تحسين البنية التحتية. ومن المقرر أن تبدأ هذه الإغلاقات والتحويلات نهاية هذا الأسبوع.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن إغلاق كامل للطريق الممتد من شارع "الانتفاضة" إلى شارع الكورنيش، اعتباراً من اليوم الجمعة 27 يونيو وحتى الأحد 27 يوليو. ويمثل هذا الإغلاق المرحلة الأولى من أعمال تطوير البنية التحتية المخطط لها في المنطقة.

"نشجع السائقين على استخدام طرق بديلة والالتزام الصارم بإرشادات السلامة المرورية. كما وفرت هيئة الطرق والمواصلات رمز استجابة سريعة (QR code) ليتمكن السكان من مسحه ضوئياً، مما يتيح لهم الحصول على مزيد من التفاصيل حول المشروع وخطط التحويل.