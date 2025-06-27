إغلاق طرق وتحويلات مرورية نهاية الأسبوع في الشارقة وأبوظبي

من الإغلاقات الكاملة إلى تحويلات المرور، يتم تنبيه السائقين في الشارقة وأبوظبي والعين إلى أعمال تحسين البنية التحتية. ومن المقرر أن تبدأ هذه الإغلاقات والتحويلات نهاية هذا الأسبوع.
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن إغلاق كامل للطريق الممتد من شارع "الانتفاضة" إلى شارع الكورنيش، اعتباراً من اليوم الجمعة 27 يونيو وحتى الأحد 27 يوليو. ويمثل هذا الإغلاق المرحلة الأولى من أعمال تطوير البنية التحتية المخطط لها في المنطقة.
"نشجع السائقين على استخدام طرق بديلة والالتزام الصارم بإرشادات السلامة المرورية. كما وفرت هيئة الطرق والمواصلات رمز استجابة سريعة (QR code) ليتمكن السكان من مسحه ضوئياً، مما يتيح لهم الحصول على مزيد من التفاصيل حول المشروع وخطط التحويل.
وفي أبوظبي، سيتم إغلاق جزئي للطريق على شارع سلطان بن زايد الأول من اليوم الجمعة 27 يونيو إلى الاثنين 30 يونيو. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق الانعطاف الحر يميناً من شارع سلطان بن زايد الأول إلى شارع الشيخة فاطمة بنت مبارك من الساعة 12 صباحاً اليوم 27 يونيو حتى الساعة 5 صباحاً يوم 30 يونيو. تحث السلطات السائقين على التخطيط وتخصيص وقت سفر إضافي خلال هذه الفترة لتجنب التأخير.
في غضون ذلك، سيتم في مدينة العين تنفيذ تحويلة مرورية على شارع زايد الأول، من الساعة 12 صباحاً يوم السبت 28 يونيو 2025 إلى الساعة 5 صباحاً يوم السبت 19 يوليو 2025. ويأتي هذا التحويل في إطار جهود تطوير الطرق المستمرة، الهادفة إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية والبنية التحتية في المدينة.
ويُنصح السكان والمسافرون بالبقاء على اطلاع دائم بتغييرات حركة المرور من خلال متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن هيئات النقل المحلية. كما يتم تذكير السائقون بالالتزام بإشارات التحويلات المرورية واتباع إجراءات السلامة المرورية لضمان تجربة تنقل سلسة وآمنة خلال أعمال الطرق هذه.
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