إغلاق طرق في دبي صباح اليوم بسبب سباق نصف الماراثون
يتوقع سائقو السيارات في دبي حدوث تأخيرات على بعض الطرق هذا الصباح بسبب نصف الماراثون الذي بدأ في الساعة 6 صباحًا وينتهي في الساعة 9:30 صباحًا.
ونشرت هيئة الطرق والمواصلات خريطة مسار سباق نصف ماراثون مدينة دبي (MaiDubai2024) على موقعها الإلكتروني.
تُظهر الخريطة أن شوارع المستقبل والملات والصكوك ستتأثر بالإغلاق، ألق نظرة على مسار الإغلاق هنا:
وقالت هيئة الطرق والمواصلات إن جميع اتجاهات المرور في الشوارع والتقاطعات على طول مسار السباق سيتم إدارتها بالتنسيق مع شرطة دبي لضمان انسيابية الحركة المرورية.
وقال المنظمون إن السباقات التي تمتد لمسافة 5 كيلومترات، و10 كيلومترات، و21 كيلومتراً تسلط الضوء على المعالم السياحية الجميلة في مركز دبي المالي العالمي.
وأضافوا أن "المسار سيكون واضح المعالم وخاليًا من حركة المرور، وبدعم من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومشرفي الحدث. وسيتم إدارة نقاط العبور المخصصة للسماح لسائقي السيارات بالعبور بأمان مع ضمان تجربة جري آمنة وممتعة لجميع المشاركين".
في العام الماضي، فازت الفرنسية سولين بيفيتو بسباق 10 كيلومتر في فئة الذكور/الإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 41 إلى 60 عامًا بعد إنهاء السباق في ساعة و11 دقيقة.
وفي الفئة العمرية من 21 إلى 40 عاماً، جاءت جورجينا بيشوب من الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بحوالي 42 دقيقة، تليها أرلين براونلو من أستراليا في 50 دقيقة ثم بياتريس ميلر من الإمارات العربية المتحدة في حوالي 58 دقيقة.