إغلاق طرق في دبي صباح اليوم بسبب سباق نصف الماراثون

وفي الفئة العمرية من 21 إلى 40 عاماً، جاءت جورجينا بيشوب من الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بحوالي 42 دقيقة، تليها أرلين براونلو من أستراليا في 50 دقيقة ثم بياتريس ميلر من الإمارات العربية المتحدة في حوالي 58 دقيقة.