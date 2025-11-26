إغلاق شامل لـ "النصر ليجرلاند" في دبي تمهيداً لـ "مرحلة جديدة"

لعقود من الزمن، كانت مدينة الترفيه في النصر تقف في عود ميثاء كمركز جذب للشباب والكبار على حد سواء. مع واحدة من أولى حلبات التزلج على الجليد في البلاد، وصالة ألعاب، وصالة بولينغ، وحديقة مائية خارجية، استضافت الوجهة أيضًا بعضًا من أفضل العروض المسرحية منذ افتتاحها في عام 1979. ومع ذلك، تم إبلاغ المستخدمين المنتظمين لمدينة الترفيه الآن بأن الوجهة ستغلق للتجديد للأشهر القليلة القادمة.