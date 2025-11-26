إغلاق شامل لـ "النصر ليجرلاند" في دبي تمهيداً لـ "مرحلة جديدة"

لعقود من الزمن، كانت مدينة الترفيه في النصر تقف في عود ميثاء كمركز جذب للشباب والكبار على حد سواء. مع واحدة من أولى حلبات التزلج على الجليد في البلاد، وصالة ألعاب، وصالة بولينغ، وحديقة مائية خارجية، استضافت الوجهة أيضًا بعضًا من أفضل العروض المسرحية منذ افتتاحها في عام 1979. ومع ذلك، تم إبلاغ المستخدمين المنتظمين لمدينة الترفيه الآن بأن الوجهة ستغلق للتجديد للأشهر القليلة القادمة.
قالت المقيمة في دبي عليشة محمد: “كنت أحاول حجز دروس التزلج لأطفالي خلال عطلة الشتاء عندما أُبلغت بأن حلبة التزلج ستغلق في ديسمبر للتجديد.” وأضافت: “كان ذلك خيبة أمل كبيرة لنا لأن هذه الحلبة كانت واحدة من الخيارات الأكثر اقتصادية بالنسبة لنا.”
عندما زار مراسل خليج تايمز الموقع يوم الاثنين، أبلغ موظفو الاستقبال عن الإغلاق الوشيك بحلول نهاية الشهر. قال أحد الموظفين، الذي لم يكن مخولًا بالتحدث إلى وسائل الإعلام: “سيتم إغلاق المنشأة بالكامل للتجديد.” وأضاف: “هذا يعني أن كل شيء بما في ذلك حلبة التزلج، وصالة البولينغ، وصالة الألعاب، وحديقة الفاكهة الخارجية سيتم إغلاقها.”
افتتحت في 10 أكتوبر 1979، وتقع مدينة الترفيه على مساحة 48 فدانًا بجوار نادي النصر لكرة القدم ومنشأة رياضية. خضع النادي الرياضي لتوسعة واسعة في عام 2019، ويقف الآن في مكانه استاد آل مكتوم، الذي يمكن أن يستوعب أكثر من 15,000 متفرج.
يظهر إشعار مثبت على المكتب أن اليوم الأخير لتشغيل حلبة التزلج سيكون يوم السبت، 29 نوفمبر، من الساعة 4 مساءً حتى 6 مساءً، حيث سيكون نصف الحلبة فقط متاحًا. اعتبارًا من يوم الأحد، سيتم إغلاق حلبة التزلج.
عند سؤالهم عن موعد إعادة فتح المنشأة، قال الموظفون إنه من الصعب تحديد تاريخ. قال الشخص: "سيكون التجديد شاملاً للغاية". "لقد كانت هذه المنشأة تعمل لفترة طويلة لذا هناك بعض العمل الذي يجب القيام به. لذلك، لا يمكننا تحديد موعد إعادة فتح المنشأة."
تواصلت خليج تايمز مع إدارة المنشأة للحصول على بيان. لم يعد الموقع الرسمي لـ Al Nasr Leisureland يعمل، وتم إدراج اسم النطاق كمتاح للشراء.
بالنسبة للعديد من المقيمين القدامى في الإمارات، يشعر الإغلاق وكأنه نهاية حقبة. قال محمد إقبال: "كنت أدرس في مدرسة قريبة من الليجرلاند وقضيت جزءًا كبيرًا من طفولتي في المنشأة".
"كنت أذهب مع أصدقائي للتزلج والبولينج هناك. كان مكاننا المفضل للتجمع. في السنوات الأخيرة، أرسلت أطفالي إلى المخيم الصيفي هناك لأنه كان اقتصاديًا للغاية. على الرغم من أنني سعيد بأن المنشأة سيتم ترقيتها، إلا أن جزءًا مني حزين لأن لدي الكثير من الذكريات المرتبطة بالمكان."