الإمارات
إغلاق شارع توام في العين لمدة شهرين
دعت السلطات السائقين إلى استخدام الطرق البديلة المُتاحة خلال هذه الفترة.
أعلنت السلطات في أبوظبي، اليوم الجمعة، عن إغلاق شارع توام في مدينة العين لمدة شهرين، ودعت السائقين إلى استخدام الطرق البديلة المُتاحة خلال هذه الفترة.
وأوضح مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) في منشور له على موقع "اكس"، أن إغلاق شارع توام سيبدأ مع حلول منتصف ليل يوم الاثنين 28 أكتوبر.
إليكم صورة توضح الطرق التي ستُغلق:
وسيتم تحويل حركة المرور إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد حتى يوم السبت 28 ديسمبر.