إغلاق حديقة القرائن 5 في الشارقة مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة

ومع ذلك، أعلنت دائرة شؤون الضواحي والقرى أن الحديقة ستظل مغلقة اليوم، عقب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي شهدتها الدولة، وذلك تماشياً مع التحذيرات من حالة الطقس غير المستقرة التي أصدرتها الجهات المختصة في الدولة. وقد شهد السكان تجمعات مائية، وشلالات منحدرة في الجبال، وهبوب رياح قوية في أنحاء البلاد.