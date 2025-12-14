إغلاق حديقة القرائن 5 في الشارقة مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة

أعلنت السلطات في الشارقة أن حديقة القرائن 5 في ضاحية مويلح، التي تستضيف مهرجان الضواحي، ستظل مغلقة يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر، بسبب الأحوال الجوية الحالية التي تشهدها دولة الإمارات.
بدأت النسخة الرابعة عشرة من مهرجان الضواحي في الخامس من ديسمبر، وتستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر نفسه في حديقة القرائن 5 بضاحية مويلح. ويضم المهرجان أكثر من 30 جهة حكومية، ويقدم أكثر من 75 ورشة عمل ومحاضرة توعوية، بالإضافة إلى جوائز كبرى للزوار.
ومع ذلك، أعلنت دائرة شؤون الضواحي والقرى أن الحديقة ستظل مغلقة اليوم، عقب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي شهدتها الدولة، وذلك تماشياً مع التحذيرات من حالة الطقس غير المستقرة التي أصدرتها الجهات المختصة في الدولة. وقد شهد السكان تجمعات مائية، وشلالات منحدرة في الجبال، وهبوب رياح قوية في أنحاء البلاد.
أصدرت السلطات في مختلف إمارات الدولة تحذيرات وتنبيهات جوية لإبقاء السكان والسائقين على اطلاع وحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة. كما حثت إدارات الشرطة والمرور السائقين على توخي الحذر الزائد أثناء القيادة على الطرق.
ذكّرت السلطات السائقين بأهمية الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات، وخفض السرعة، والقيادة بحذر في جميع الأوقات. كما نصحت بتجنب المناطق المنخفضة والوديان والسدود المعرضة للفيضانات، تعزيزاً لإجراءات السلامة العامة والوقاية من الحوادث وضمان سلامة مستخدمي الطرق خلال الظروف الجوية القاسية.
كانت صحيفة «خليج تايمز» قد ذكرت سابقاً أن دبي وعدة مناطق أخرى في دولة الإمارات تستعد لموجة طويلة من الطقس غير المستقر، حيث من المتوقع أن يشهد السكان زخات متفرقة من المطر، وهطولات غزيرة، ورعود، وبَرَد، إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
بدأ الغطاء السحابي بالانتشار في جميع أنحاء الدولة منذ يوم الجمعة، مما مهد لقدوم نظام جوي متعدد الأيام من المتوقع أن يبلغ ذروته بين 16 و19 ديسمبر. وذكر الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد، أن هذا التغير ناتج عن تلاقي عدة أنظمة جوية فوق المنطقة.