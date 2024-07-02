إغلاق جزئي مؤقت لطرق رئيسية في أبوظبي
أبلغت هيئة أبوظبي للنقل (AD Mobility) سائقي المركبات عن إغلاق جزئي على عدد من الطرق الرئيسية في أبوظبي اعتباراً من يوم السبت 29 يونيو.
وقالت الهيئة أنه سيكون هناك إغلاق جزئي على شارع سعيد بن شخبوط وتحويلة مرورية في الجهة المقابلة.
يطبق الإغلاق من الساعة 12 ليلاً يوم السبت 29 يونيو إلى الإثنين 22 يوليو.
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وفي الوقت نفسه، سيكون هناك إغلاق جزئي للطريق على طريق الشيخ مكتوم بن راشد E11 من الساعة 12 ليلاً يوم السبت 29 يونيو حتى الساعة 6 صباحاً يوم الأربعاء 3 يوليو.
سيكون الإغلاق على المسار الأيمن المتجه نحو الشهامة.
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كما تم الإعلان عن إغلاق جزئي للطريق على شارع الكرامة. وسيكون الإغلاق على المسارين الأيمنين من الساعة 11:30 مساءً يوم السبت 29 يونيو إلى الساعة 5 صباحاً يوم الاثنين 1 يوليو.
تم إغلاق جزئي للمسار الأيسر على نفس الشارع اعتباراً من الساعة 11 مساءً يوم 28 يونيو وسيستمر حتى الساعة 11:30 مساءً يوم السبت 29 يونيو.
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هناك أيضاً إغلاق جزئي على طريق الشيخ زايد بن سلطان E10 من الساعة 10 مساءً يوم 28 يونيو إلى الساعة 5 صباحاً يوم الاثنين 1 يوليو، وسيكون الإغلاق على المسارات الثلاثة اليمنى باتجاه أبوظبي.
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حثت الهيئة السائقين على القيادة بحذر والالتزام بقواعد وأنظمة المرور.