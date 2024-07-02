إغلاق جزئي مؤقت لطرق رئيسية في أبوظبي

كما تم الإعلان عن إغلاق جزئي للطريق على شارع الكرامة. وسيكون الإغلاق على المسارين الأيمنين من الساعة 11:30 مساءً يوم السبت 29 يونيو إلى الساعة 5 صباحاً يوم الاثنين 1 يوليو.