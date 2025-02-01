إغلاق جزئي مؤقت لشارع الشيخ خليفة بن زايد في العين
قالت هيئة النقل في العاصمة الإماراتية، الجمعة، إن أبوظبي ستغلق جزءا من طريق رئيسي في العين لمدة شهر.
وقالت شركة "إيه دي موبيليتي" إن الإغلاق الجزئي سيشمل شارع الشيخ خليفة بن زايد في مدينة العين، وسيستمر الإغلاق من الساعة 12 من صباح يوم السبت 1 فبراير حتى يوم السبت 1 مارس.
وأضافت الهيئة أنه سيتم تحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه المقابل.
انظر الخريطة أدناه:
وفي وقت سابق من شهر يناير، أعلنت شركة أبوظبي للتنقل عن إغلاق مؤقت على شارع هزاع بن سلطان في العين من الأحد 19 يناير إلى الخميس 17 يوليو.
وفي الوقت نفسه، قامت شركة AD Mobility يوم الخميس 30 يناير بتوزيع منشورات على سائقي الشاحنات توضح مواعيد القيود المسائية المعدلة للمركبات الثقيلة.
ويأتي ذلك في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة المرور في مدينة أبوظبي.
وتضمن هذه المبادرة انسيابية الحركة المرورية في مختلف أنحاء الإمارة بعد تطبيق القرار بتاريخ 27 يناير الماضي.