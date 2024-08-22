إغلاق جزئي لطريقين في أبوظبي
من المقرر أن يتم إغلاق طريق رئيسي في العين جزئياً اعتباراً من يوم السبت 24 أغسطس، بحسب ما ذكرت هيئة أبوظبي للتنقل أAD Mobility.
وأعلنت الهيئة الحكومية المختصة عبر منصة التواصل الاجتماعي X، اليوم الخميس، عن إغلاق جزئي للجانب الأيمن من شارع الشيخ خليفة بن زايد حتى الجمعة 6 سبتمبر.
تحقق من الخريطة أدناه:
(سيتم إغلاق المسارات المميزة باللون الأحمر، في حين أن المسارات المميزة باللون الأخضر ستظل كما هي.)
أعلنت هيئة أبوظبي للتنقلAD Mobility أيضًا عن إغلاق جزئي على شارع الطاروش - طريق مدينة شخبوط في أبوظبي، وذلك من 23 أغسطس إلى 26 أغسطس.
تحقق من الخريطة أدناه:
(سيتم إغلاق المسار المميز باللون الأحمر في حين أن بقية المسار لن يتأثر بالإغلاق.)
سيتم إغلاق المسارين الأيسر باتجاه مدينة شخبوط ومسار واحد أيسر باتجاه الشوامخ اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة 23 أغسطس حتى يوم الاثنين 26 أغسطس.