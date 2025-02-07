إغلاق جزئي لطرق في أبوظبي والعين بسبب سباق الدراجات
أعلنت أبوظبي للتنقل عن إغلاق جزئي للطرق من اليوم الجمعة 7 فبراير إلى الأحد 9 فبراير بسبب جولة الدراجات "طواف الإمارات للسيدات".
وسيتم إغلاق منطقتي مدينة زايد - مالظفرة يوم الجمعة 7 فبراير من الساعة 1.25 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً.
كما سيتم إغلاق الطرق بشكل مؤقت في العين من الساعة 11:50 صباحاً حتى 4:45 مساءً يوم السبت 8 فبراير
وفي يوم الأحد 9 فبراير، وهو اليوم الأخير من الجولة، سيتم إغلاق الطرق في العاصمة أبوظبي من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 5 مساءً.
انظر الخريطة أدناه ليوم الجمعة:
انظر الخريطة أدناه ليوم السبت:
انظر الخريطة أدناه ليوم الأحد:
وأقيمت المرحلة الأولى من نسخة هذا العام من الجولة في دبي يوم الخميس 6 فبراير.
وفي يوم الجمعة، ستنطلق المرحلة الثانية من الجولة والتي تحمل اسم "عام المجتمع" وتمتد لمسافة 111 كيلومتراً، وفي يوم السبت يقطع المتسابقون مسافة 152 كيلومتراً في المرحلة الثالثة والتي تحمل اسم "الدار".
ويختتم السباق يوم الأحد، حيث سينطلق المشاركون من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للسيدات وينتهي عند كاسر الأمواج في أبوظبي، حيث سيقطعون مسافة 128 كيلومتراً في المرحلة الأخيرة.