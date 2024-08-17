إغلاق جزئي لشارع هزاع بن سلطان بأبوظبي حتى 1 سبتمبر

من المقرر إغلاق طريق رئيسي في أبوظبي اعتبارًا من يوم الأحد 18 أغسطس، بحسب ما ذكرت "أبو ظبي للتنقل" AD Mobility.
وتبدأ أعمال الإغلاق على شارع هزاع بن سلطان في العين اعتباراً من الساعة 12 من صباح الأحد حتى الأحد 1 سبتمبر.
وقالت الهيئة إنه سيتم إغلاق الطريق الرئيسي، وتحويل الحركة المرورية إلى الجانب المقابل.
وسيتم إغلاق المسارات المميزة باللون الأحمر، في حين ستظل المسارات المميزة باللون الأخضر كما هي.
تشير الخريطة أدناه إلى منطقة الإغلاق:
وأبلغت الهيئة الحكومية أيضًا عن إغلاق جزئي للطريق على شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي.
ويبدأ الإغلاق الجزئي للمسارين الأيمنين من الساعة 12 صباحًا يوم السبت 17 أغسطس ويستمر حتى الساعة 6 صباحًا يوم الاثنين 19 أغسطس.
انظر الخريطة أدناه:
كما سيتم إغلاق جزئي للمسارين الأيمنين على نفس الطريق من الساعة 12 صباحاً يوم الأحد 2 أغسطس وحتى الساعة 12 ظهراً.
سيتم إغلاق المسارات المميزة باللونين الأحمر والأزرق، في حين ستظل المسارات المميزة باللون الأخضر كما هي.
وأعلنت السلطات الحكومية عن إغلاق الطريق على منصة التواصل الاجتماعي X يوم الجمعة.