الإمارات
إغلاق جزئي لشارع الشيخ زايد بعجمان اعتباراً من الإثنين
الإغلاق بسبب أعمال التطوير على الطريق
سيتم إغلاق جزء من شارع الشيخ زايد في إمارة عجمان اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 6 يناير.
وقالت شرطة عجمان في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، السبت، إن الإغلاق جاء بسبب أعمال التطوير.
ونشرت خريطة توضح الجزء الذي سيتم إغلاقه من الطريق، لكنها لم تذكر موعد إعادة فتح هذا الجزء أمام حركة المرور.
في 5 يونيو 2024، وقعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عقود ترسية مشروع تحسين محور السلام ومشروع تطوير محور الشيخ زايد مع مجموعة إيمز، بتكلفة 101 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية المتكاملة وتعزيز الترابط بين التجمعات السكنية ضمن الخطة الاستراتيجية المحدثة للبنية التحتية في الإمارة.