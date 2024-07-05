إغلاق جزئي لشارعي زايد بن سلطان في أبوظبي وتوام بالعين

وفي الوقت نفسه، سيكون هناك إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي من الساعة 12 ظهراً من السبت 6 يوليو إلى الساعة 11:30 مساءً من يوم السبت 13 يوليو.