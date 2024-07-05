إغلاق جزئي لشارعي زايد بن سلطان في أبوظبي وتوام بالعين

أبلغت هيئة أبوظبي للتنقل سائقي السيارات بالإغلاق الجزئي على الطرق الرئيسية في أبوظبي اعتباراً من يوم السبت 6 يوليو.
وقالت الهيئة أنّه سيكون هناك إغلاق جزئي على شارع توام بمدينة العين والذي سيكون على المسار الأيمن وسيكون سارياً من الساعة 12 ظهراً من السبت 6 يوليو إلى الأربعاء 17 يوليو.
انظر الخريطة أدناه:
وفي الوقت نفسه، سيكون هناك إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي من الساعة 12 ظهراً من السبت 6 يوليو إلى الساعة 11:30 مساءً من يوم السبت 13 يوليو.
وسيكون الإغلاق على التقاطع والمسارين الأيسرين في كلا الاتجاهين.
انظر الخريطة أدناه:
وحثت الهيئة السائقين على ضرورة القيادة بحذر والالتزام بقواعد وأنظمة المرور.