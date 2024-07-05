الإمارات

إغلاق جزئي لشارعي زايد بن سلطان في أبوظبي وتوام بالعين

الهيئة حثت السائقين على ضرورة القيادة بحذر والالتزام بقواعد وأنظمة المرور
التنبيه المروري للسائقين ضرورة للإلتزام
التنبيه المروري للسائقين ضرورة للإلتزام

أبلغت هيئة أبوظبي للتنقل سائقي السيارات بالإغلاق الجزئي على الطرق الرئيسية في أبوظبي اعتباراً من يوم السبت 6 يوليو.

وقالت الهيئة أنّه سيكون هناك إغلاق جزئي على شارع توام بمدينة العين والذي سيكون على المسار الأيمن وسيكون سارياً من الساعة 12 ظهراً من السبت 6 يوليو إلى الأربعاء 17 يوليو.

انظر الخريطة أدناه:

إغلاق جزئي على شارع توام بمدينة العين
إغلاق جزئي على شارع توام بمدينة العين

وفي الوقت نفسه، سيكون هناك إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي من الساعة 12 ظهراً من السبت 6 يوليو إلى الساعة 11:30 مساءً من يوم السبت 13 يوليو.

وسيكون الإغلاق على التقاطع والمسارين الأيسرين في كلا الاتجاهين.

انظر الخريطة أدناه:

إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي
إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي

وحثت الهيئة السائقين على ضرورة القيادة بحذر والالتزام بقواعد وأنظمة المرور.

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