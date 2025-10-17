إغلاق جزئي في طرق أبوظبي

سيتم إغلاق جزء من شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي (E11) في منطقة الظفرة بأبوظبي بشكل جزئي لمدة تقارب الشهر، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر.
سيبدأ الإغلاق من منتصف الليل ويستمر حتى الساعة السادسة صباحاً من يوم الخميس 13 نوفمبر. ونصحت الجهات المعنية السائقين باستخدام طرق بديلة خلال هذه الفترة.
سيتم إغلاق المسارين الأيمنين على الطريق باتجاه أبوظبي أمام حركة المرور طوال مدة الإغلاق. وفيما يلي مقطع الطريق المتأثر بالإغلاق:
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الجهات المعنية في العاصمة عن إغلاق جزئي آخر على شارع الشيخ زايد بن سلطان (E10) لمدة عشرة أيام بسبب أعمال الصيانة، ومن المقرر أن ينتهي هذا الإغلاق يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر.