إغلاق السفارة والقنصلية الأمريكية 3 أيام خلال احتفالات عيد الميلاد

أعلنت السفارة والقنصلية العامة الأمريكية في الإمارات عن إغلاقهما قبل احتفالات عيد الميلاد في جميع أنحاء البلاد.
من المقرر أن تغلق السفارة الأمريكية في أبوظبي والقنصلية العامة الأمريكية في دبي يوم الخميس 25 ديسمبر، بمناسبة عيد الميلاد.
ستغلق البعثات أيضًا يوم الأربعاء 24 ديسمبر والجمعة 26 ديسمبر، مما يعني توقف العمليات لمدة ثلاثة أيام.
من المقرر أن تستأنف العمليات العادية يوم الاثنين 29 ديسمبر.
كما أعلنت سفارة باكستان في الإمارات عن إغلاقها في 25 ديسمبر بسبب عيد الميلاد ويوم القائد الأعظم.
الأخير هو عطلة عامة في باكستان، يتم الاحتفال بها كل عام في 25 ديسمبر - اليوم الذي ولد فيه محمد علي جناح، مؤسس وأول حاكم عام لباكستان.
على الرغم من أن عيد الميلاد ليس عطلة رسمية في الإمارات، إلا أن بعض الشركات في جميع أنحاء البلاد تمنح إجازة داخلية في يوم عيد الميلاد وفي بعض الحالات يوم الملاكمة، مما يمدد العطلة لجميع الموظفين. تعكس هذه الممارسة، التي تحددها سياسات الشركة الداخلية بدلاً من العطلات العامة الرسمية، تغيرات في معايير مكان العمل وجهودًا للتوافق مع التقويمات العالمية مع منح الموظفين وقتًا إضافيًا للراحة.