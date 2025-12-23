إغلاق السفارة والقنصلية الأمريكية 3 أيام خلال احتفالات عيد الميلاد

على الرغم من أن عيد الميلاد ليس عطلة رسمية في الإمارات، إلا أن بعض الشركات في جميع أنحاء البلاد تمنح إجازة داخلية في يوم عيد الميلاد وفي بعض الحالات يوم الملاكمة، مما يمدد العطلة لجميع الموظفين. تعكس هذه الممارسة، التي تحددها سياسات الشركة الداخلية بدلاً من العطلات العامة الرسمية، تغيرات في معايير مكان العمل وجهودًا للتوافق مع التقويمات العالمية مع منح الموظفين وقتًا إضافيًا للراحة.