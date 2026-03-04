إغلاق البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الإمارات

أعلنت السفارة الأمريكية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي عن إغلاقهما وسط تصاعد الصراع الإقليمي.
لن يتم تقديم الخدمات في المنشأتين حتى إشعار آخر، بعد أن أمرت وزارة الخارجية الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين بمغادرة الإمارات بسبب تهديد بنزاع مسلح في 3 مارس. وفي الوقت نفسه، أوضحت البعثة أنه بالنسبة للأمريكيين الذين لا يحملون جواز سفر أمريكي ساري المفعول، سيتم اتخاذ ترتيبات لتقديم خدمات جوازات السفر بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية بذلك.
كما أن جميع الخدمات القنصلية الشخصية الأخرى غير متاحة، بما في ذلك خدمات التأشيرات للمواطنين الأجانب. وبالنسبة لجوازات السفر الأجنبية التي تحتفظ بها البعثة حالياً، ذكرت أنها ستوفرها بمجرد أن تسمح الحالة الأمنية.
وقد حُث الناس على عدم الاقتراب من السفارة أو القنصلية لأي سبب في الوقت الحالي. ومع تطور الوضع، ستقوم البعثة بتقديم تفاصيل إضافية لإبقاء المواطنين على اطلاع.
وكانت البعثة قد شجعت في وقت سابق الأمريكيين الذين يخططون لمغادرة الإمارات على القيام بذلك عبر الرحلات الجوية أو من خلال الحدود البرية مع عُمان والمملكة العربية السعودية المفتوحة حالياً.
أما بالنسبة لأولئك غير القادرين على مغادرة البلاد أو الذين اختاروا عدم المغادرة، فقد حثتهم السلطات على الاحتماء في أماكنهم (سواء في السكن، الفندق، أو أي مبنى آخر)، والابتعاد عن النوافذ، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى للحصول على الطعام، الماء، الأدوية، وغيرها من المواد الأساسية.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في وقت سابق تحذيراً لمواطنيها المقيمين في عدة دول في الشرق الأوسط المتأثرة حالياً بالصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وحثتهم على المغادرة فوراً عبر الوسائل التجارية بسبب "مخاطر أمنية جسيمة".
وحثت وزارة الخارجية الأمريكيين على مغادرة الدول التالية: البحرين، الكويت، مصر، لبنان، إيران، عمان، العراق، قطر، إسرائيل، الضفة الغربية وغزة، المملكة العربية السعودية، سوريا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
ولكي تعلم السفارة أن المواطنين يطلبون المساعدة، يجب عليهم إكمال "نموذج طلب المساعدة في الأزمات" (Crisis Intake Form) وعدم تقديمه أكثر من مرة.
اتصل بشركة الطيران الخاصة بك للتحقق من توفر الرحلات.
حافظ على شحن هاتفك المحمول وبرمجته بأرقام الطوارئ المحلية والدولية. اتصل بالرقم 997 للحريق، 998 للإسعاف، و999 للشرطة.
حافظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء لإبلاغهم بوضعك.
احتفظ بوثائق السفر في مكان يسهل الوصول إليه.
إذا سمعت دوي انفجار قوي، أو إذا تم تفعيل صفارات الإنذار أو تنبيهات الهاتف المحمول، ابحث عن ساتر فوراً.
إذا كنت في منزل أو مبنى، اذهب إلى أدنى طابق في الهيكل الذي يحتوي على أقل عدد من الجدران والنوافذ والفتحات الخارجية؛ أغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي، بعيداً عن أي نوافذ أو فتحات.
إذا كنت في الخارج، ابحث فوراً عن مأوى في مبنى محصن؛ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، استلقِ على الأرض وغطِّ رأسك بيديك.
كن على دراية بأنه حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة المسيرة القادمة، فإن الحطام المتساقط يمثل خطراً كبيراً. بعد الهجوم، ابقَ بعيداً عن أي حطام، وتابع وسائل الإعلام الرئيسية للحصول على توجيهات رسمية.
المناطق القريبة من المنشآت العسكرية أو المباني الحكومية أو الأهداف المحتملة الأخرى.
الوقوف بالقرب من النوافذ أو الأبواب الزجاجية.
الخروج غير الضروري أثناء التنبيهات النشطة
سجل في برنامج STEP لتلقي أحدث تنبيهات الأمن والسلامة.
عند التخطيط للسفر، اقرأ بعناية إرشادات السفر لتلقي أي معلومات عن البلد والتنبيهات الأخيرة.
اتصل بالرقم 999 لخدمات الطوارئ في الإمارات العربية المتحدة
سفارة الولايات المتحدة أبوظبي
الهاتف: +(971) (2) 414-2200
هاتف الطوارئ: +(971) (0) 2-414-2200
البريد الإلكتروني: ACSAbuDhabi@state.gov
القنصلية العامة للولايات المتحدة دبي
الهاتف: +(971) (4) 309-4000
هاتف الطوارئ: +(971) (4) 309-4000
البريد الإلكتروني: DubaiACS@state.gov
للتواصل مع وزارة الخارجية - الشؤون القنصلية
من الولايات المتحدة وكندا: 888-407-4747
جميع المواقع الأخرى: 202-501-4444