إغلاق البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الإمارات

اتصل بشركة الطيران الخاصة بك للتحقق من توفر الرحلات.

حافظ على شحن هاتفك المحمول وبرمجته بأرقام الطوارئ المحلية والدولية. اتصل بالرقم 997 للحريق، 998 للإسعاف، و999 للشرطة.

حافظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء لإبلاغهم بوضعك.

احتفظ بوثائق السفر في مكان يسهل الوصول إليه.

إذا سمعت دوي انفجار قوي، أو إذا تم تفعيل صفارات الإنذار أو تنبيهات الهاتف المحمول، ابحث عن ساتر فوراً.

إذا كنت في منزل أو مبنى، اذهب إلى أدنى طابق في الهيكل الذي يحتوي على أقل عدد من الجدران والنوافذ والفتحات الخارجية؛ أغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي، بعيداً عن أي نوافذ أو فتحات.

إذا كنت في الخارج، ابحث فوراً عن مأوى في مبنى محصن؛ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، استلقِ على الأرض وغطِّ رأسك بيديك.