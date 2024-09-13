إغلاق"عجمان للسياقة" ومركز الفحص بمناسبة المولد النبوي

بعد هذه العطلة، سيحصل المقيمون في الإمارات العربية المتحدة على عطلة طويلة في ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني، حيث يصادف يومي الاثنين و الثلاثاء 2 و 3 ديسمبر، وبهذا تصبح العطلة أربعة أيام كاملة مع عطلة نهاية الأسبوع من السبت إلى الأحد.