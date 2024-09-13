إغلاق"عجمان للسياقة" ومركز الفحص بمناسبة المولد النبوي
أعلنت حكومة عجمان اليوم الجمعة 13 سبتمبر عن إغلاق أكاديمية عجمان للسياقة ومركز فاست لفحص وتسجيل المركبات في يوم الأحد 15 سبتمبر.
وأوضحت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإغلاق يأتي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
ومن المقرر إعادة فتح المنشأتين واستئناف الخدمات كالعادة يوم الاثنين 16 سبتمبر.
وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أن يوم الأحد 15 سبتمبر (12 ربيع الأول 1446 هـ) سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف.
كما أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً أعلنت فيه عطلة القطاع العام بهذه المناسبة.
في أغلب الدول الإسلامية، بما في ذلك دول الخليج، يتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تاريخ 12 ربيع الأول 1444، وهو الشهر الثالث من التقويم الإسلامي.
بعد هذه العطلة، سيحصل المقيمون في الإمارات العربية المتحدة على عطلة طويلة في ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني، حيث يصادف يومي الاثنين و الثلاثاء 2 و 3 ديسمبر، وبهذا تصبح العطلة أربعة أيام كاملة مع عطلة نهاية الأسبوع من السبت إلى الأحد.