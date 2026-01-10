إعلان نتائج سحب "يوم الحظ" في الإمارات للأسبوع الثاني من 2026

إنها ليلة سبت أخرى، وقد تم الإعلان عن الفائزين في يانصيب الإمارات للأسبوع الثاني من عام 2026. وكان اليانصيب قد شهد تغييرات في صيغته في ديسمبر 2025، ولا يزال يجذب اهتماماً قوياً من اللاعبين الذين يشترون التذاكر آملين في الفوز بالجائزة الكبرى.
كانت الأرقام الفائزة لسحب "يوم الحظ" (Lucky Day) الثاني والثلاثين هي:
الأيام: 20، 26، 29، 28، 2، 16
الشهر: 8
يقدم سحب "يوم الحظ" الآن جائزة كبرى قدرها 30 مليون درهم، انخفاضاً من 100 مليون درهم سابقاً. وتبلغ الجائزة الثانية 5 ملايين درهم، تليها 100,000 درهم للمركز الثالث، و1,000 درهم للرابع، و100 درهم للجائزة الخامسة.
للفوز بالجائزة الكبرى، يجب أن تتطابق الأرقام السبعة الموجودة على التذكرة مع أرقام "الأيام" الستة ورقم "الشهر" المنفرد التي سُحبت.
يُضمن لثلاثة لاعبين محظوظين الفوز بمبلغ 100,000 درهم كل أسبوع. ومعرفات "فرصة الحظ" التي فازت الليلة هي:
AF0496084
CS6969708
CE5537461
يُقام السحب الآن كل يوم سبت في تمام الساعة 8:30 مساءً، مما يمنح السكان فرصاً أسبوعية للفوز بما يصل إلى 30 مليون درهم.