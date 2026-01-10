إعلان نتائج سحب "يوم الحظ" في الإمارات للأسبوع الثاني من 2026

إنها ليلة سبت أخرى، وقد تم الإعلان عن الفائزين في يانصيب الإمارات للأسبوع الثاني من عام 2026. وكان اليانصيب قد شهد تغييرات في صيغته في ديسمبر 2025، ولا يزال يجذب اهتماماً قوياً من اللاعبين الذين يشترون التذاكر آملين في الفوز بالجائزة الكبرى.