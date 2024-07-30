إعلان القوائم النهائية لجوائز رابطة المحترفين الإماراتية

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، القائمة المختصرة لمرشحي جوائز الأفضل في الموسم الماضي 2023 - 2024.

وتضم فئات الجائزة، أفضل لاعب إماراتي، وأفضل لاعب أجنبي، وأفضل لاعب إماراتي واعد، وأفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، وأجمل هدف، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور.

ويقام حفل جوائز الأفضل من رابطة المحترفين الإماراتية، يوم 10 أغسطس المقبل في قصر الإمارات.

وتضم القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، فابيو ليما (الوصل)، وعلي صالح (الوصل)، ويحيى الغساني (شباب الأهلي).

وتتمثل قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، في نيكولاس خيمينيز (الوصل)، ومهدي قائدي (نادي كلباء)، وسفيان رحيمي (العين).

ويتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي واعد، سلطان عادل (نادي كلباء)، وبدر ناصر (شباب الأهلي)، ومحمد عباس (العين).

ويتسابق على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة، سياكا سيديبي (الوصل)، وجويليرمي بالا (شباب الأهلي)، وسيكو بابا جاساما (البطائح).

وانحصرت المنافسة على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى بين خالد السناني (الوصل)، وخالد عيسى (العين)، وعلي خصيف (الجزيرة).

ويتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب كل من، ميلوش ميلوييفيتش (الوصل)، وألفريد شرودر (النصر)، وجوران توفيجدزيتش (الوحدة).

وتشمل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور كلاً من، فابيو ليما (الوصل)، وإسماعيل مطر (الوحدة)، وسفيان رحيمي (العين).

وتتضمن قائمة المرشحين لجائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور، هدف فابيو ليما (الوصل) في مرمى شباب الأهلي، وهدف إسماعيل مطر (الوحدة) في مرمى شباب الأهلي، وهدف سفيان رحيمي (العين) في مرمى عجمان.

وسيتم في الحفل، تكريم الأفضل في 15 فئة، وتنقسم إلى 3 فئات وهي: جوائز بناء على الإحصاءات، وجوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير.

وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت، الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، والكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، والقائد لأفضل مدرب، والفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً، والفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف من اختيار الجماهير.

‏‎ ويضم الحفل الجوائز المبنية على الإحصاءات، وهي جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك المحترفين، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً، وجائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وجائزة دوري الجماهير، وجائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

‏‎ أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، والعقوبات الإدارية، وجائزة دوري الجماهير، والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.