إعلانات وهمية تعرض أسهم "الاتحاد للطيران"

أصدرت السلطات الإماراتية يوم الخميس تنبيهاً تحذر فيه السكان من التعامل مع كيانات استثمارية وهمية، حيث حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من انتشار إعلانات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، لتشجيع الناس على "الاشتراك في أسهم الاتحاد للطيران"، كما نصحت الهيئة والاتحاد للطيران المستثمرين بعدم التعامل مع هذه "الإعلانات الوهمية".

فيما أكدت السلطات للسكان بضرورة الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات. ووفقاً لما قالته الهيئة في إشعار حديث، قبل التوقيع على أي اتفاقيات أو إجراء أي معاملات مالية، ينبغي التحقق من هوية الكيان أولاً.

وأضافت الهيئة أنّ التفاصيل المتعلقة بالشركات المرخصة متاحة بسهولة على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع.