إعفاء غرامات "تجاوز الإقامة" يدفع الزوار للبقاء بانتظار استقرار حركة الطيران

صرح خبراء في قطاع السفر والسياحة لـ "خليج تايمز" أنه مع سريان مفعول الإعفاء المؤقت، يفضل عدد كبير من الزوار البقاء في البلاد حاليًا، لمراقبة مدة استمرار هذه السياسة وانتظار استئناف عمليات الطيران بشكلها الطبيعي.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرًا عن إعفاء الزوار المتأثرين باضطرابات الرحلات الجوية من غرامات تجاوز مدة الإقامة، مما يتيح للمسافرين العالقين البقاء في الدولة دون تكبد أي غرامات مالية حتى إشعار آخر. وفي هذا الصدد، أكد سودهيش تي بي، المدير العام لشركة ديرة للسفر، أن الاستفسارات المتعلقة بتجديد التأشيرات قد "انخفضت بشكل ملحوظ".

تأجيل المغادرة وترقب الأسعار

وأوضح سودهيش أن "الناس يرغبون في البقاء لمعرفة موعد انتهاء فترة الإعفاء وتوقيت استئناف الرحلات الجوية"، مشيراً إلى أن التكاليف المرتفعة لتذاكر الطيران ساهمت بشكل مباشر في قرار العديد من المسافرين بتأجيل مغادرتهم للبلاد، حيث يأمل الكثيرون في المغادرة بمجرد عودة الرحلات التجارية للعمل بأسعارها المعتادة.

من جانبه، أكد فيروز مالياكال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة طاهرة للسياحة والسفر، أن طلبات تجديد وتمديد التأشيرات شهدت تراجعاً كبيراً منذ صدور قرار الإعفاء الرسمي.

من هم المستمرون في تمديد التأشيرات؟

وعلى الرغم من الانخفاض العام في الطلب، أشار التقرير إلى أن بعض الزوار لا يزالون يختارون تمديد تأشيراتهم لضمان بقاء وضعهم القانوني منظماً بشكل رسمي. ووفقاً لسودهيش، فإن حوالي 10 إلى 15 بالمائة من المسافرين يطلبون تمديد التأشيرات، وهم غالباً الأشخاص الذين يرغبون في تحديث وضعهم القانوني بالكامل.

وأضاف: "تشمل هذه الفئة الأشخاص الذين تلقوا عروض عمل، وكذلك العائلات التي تمدد تأشيرات أقاربها من كبار السن، حيث يحرص هؤلاء الذين حصلوا على عمل أو الساعين لتنظيم إجراءاتهم على تمديد تأشيراتهم للحفاظ على قانونية إقامتهم بنسبة 100%".

توضيح حول التكاليف والرسوم

كما أوضح وكلاء السفر أن قرار الإعفاء يقتصر فقط على إزالة "غرامات" تجاوز مدة الإقامة، ولا يشمل تكاليف تمديد التأشيرات نفسها. وقال سودهيش في هذا السياق: "إذا كنت ترغب في تجديد التأشيرة، فلا يزال يتعين عليك دفع الرسوم العادية، والاستثناء الوحيد هو أنك لن تُعامل كمخالف أو تُفرض عليك غرامات إذا انتهت صلاحية تأشيرتك خلال هذه الفترة".

وتستمر عمليات تمديد وتجديد التأشيرات وفق الإجراءات القياسية، بما في ذلك التمديدات لمدة شهر داخل الدولة، أو تغيير وضع التأشيرة عبر الرحلات الجوية القصيرة، أو عبر رحلات الحدود المتاحة.

توقعات مستقبلية

ويعتقد خبراء الصناعة أن السلطات ستمنح الزوار إشعاراً كافياً قبل رفع قرار الإعفاء، ويتوقع الوكلاء أن تظل هذه السياسة سارية المفعول على الأقل حتى تستقر عمليات الطيران وتتوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر بأسعار معقولة. واختتم سودهيش حديثه قائلاً: "في الوقت الحالي، يراقب الجميع الوضع عن كثب وينتظرون العودة الكاملة للرحلات الجوية العادية".

