إعفاء زوار ومقيمي الإمارات من غرامات التأخير الناتجة عن تعطل الطيران

أعلنت السلطات أن السياح والمقيمين المختارين الذين لم يتمكنوا من مغادرة الإمارات بعد إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية لن يتم تغريمهم بسبب تأخر المغادرة.
قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن الإعفاء ينطبق على الأشخاص الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب تعليق الرحلات أو إعادة جدولتها نتيجة لـ “الظروف الإقليمية الاستثنائية”.
يشمل الإعفاء الغرامات المتكبدة اعتبارًا من 28 فبراير 2026، وينطبق على:
• الزوار بتأشيرات سياحية
• الزوار حاملي تأشيرات زيارة
• الأفراد الذين يحملون تصاريح خروج
• المقيمون الذين ألغوا تصاريح إقامتهم استعدادًا للمغادرة.
قالت السلطات إن هذه الخطوة تضمن أن المسافرين المتأثرين بظروف خارجة عن إرادتهم يمكنهم تسوية وضعهم القانوني دون عقوبات مالية.
وأضافت الهيئة أن فرقًا متخصصة في المطارات ومراكز سعادة المتعاملين تواصل مساعدة المسافرين الذين تأخرت رحلاتهم أو أعيد جدولتها. وتعمل الفرق بموجب خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال بالتنسيق مع السلطات المعنية.
حث المسؤولون المسافرين المتأثرين على متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية، وقالوا إن إجراءات الدعم ستظل قائمة لمساعدة الركاب على تجاوز هذا الاضطراب.
يأتي هذا الاضطراب بعد أن أغلقت عدة دول في المنطقة مجالها الجوي في أعقاب الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدة دول، بما في ذلك الإمارات.
تم تعليق الرحلات الجوية المجدولة لشركات الطيران الإماراتية حتى يوم السبت 7 مارس على الأقل، على الرغم من استمرار تشغيل رحلات خاصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لإعادة الركاب العالقين إلى أوطانهم.
كما فتحت السلطات ممرات جوية آمنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتيح سعة تصل إلى 48 رحلة في الساعة مع استئناف حركة الملاحة الجوية تدريجيًا.