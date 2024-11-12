إعفاء أصحاب العمل من غرامات تأخير أكتوبر ونوفمبر

تستحق مساهمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية في اليوم الأول من كل شهر، مع إمكانية تمديد موعد السداد حتى اليوم الخامس عشر من الشهر. وبناءً عليه، تم تمديد فترة إعفاء أصحاب العمل من دفع مساهمات موظفيهم حتى 15 ديسمبر 2024.