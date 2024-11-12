إعفاء أصحاب العمل من غرامات تأخير أكتوبر ونوفمبر
أعلنت هيئة إماراتية يوم الثلاثاء عن إعفاء أصحاب العمل في الإمارات العربية المتحدة من الغرامات المترتبة على التأخر في سداد مستحقات المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024.
أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تعميماً بإعفاء أصحاب العمل في القطاعين الاتحادي والحكومي والخاص من الغرامات.
تستحق مساهمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية في اليوم الأول من كل شهر، مع إمكانية تمديد موعد السداد حتى اليوم الخامس عشر من الشهر. وبناءً عليه، تم تمديد فترة إعفاء أصحاب العمل من دفع مساهمات موظفيهم حتى 15 ديسمبر 2024.
جاء هذا القرار بهدف تخفيف الضغوط على أصحاب العمل من خلال تمديد موعد سداد المساهمات، وجاء القرار تقديراً للدعم الذي تلقاه الشركاء الاستراتيجيون للهيئة خلال إطلاق منصة "معاشي" التي تتضمن خدمات وميزات رقمية جديدة ومحدثة لأصحاب المصلحة.
وأضافت الهيئة أنه يتعين على أصحاب العمل استكمال تحويلات مساهماتهم على منصة معاشي في الوقت المناسب، لتجنب التعرض لعواقب مالية.