دبي: إعادة فرض ضريبة 30% على الكحول اعتباراً من يناير
أعادت دبي فرض ضريبة بنسبة 30% على المشروبات الكحولية اعتباراً من الأول من يناير 2025. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، أبلغت شركة بيع المشروبات الكحولية African + Eastern المطاعم والحانات بهذا التغيير.
"يرجى ملاحظة أن حكومة دبي أبلغتنا أنه سيتم إعادة فرض ضريبة البلدية البالغة 30 في المائة على مشتريات المشروبات الكحولية اعتباراً من يناير 2025"، كما كتبت في بريد إلكتروني.
"سيتم تطبيق هذا القرار على جميع الطلبات الصادرة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025. وتطلب بلدية دبي وضع جميع الأنظمة اللازمة لضمان الالتزام الكامل بهذه الرسوم."
وأكد العديد من أصحاب المطاعم هذه الخطوة، وقالوا إن هذا سيؤثر على سلوكيات الشراء. وقال إيتي باسين، المدير التنفيذي لفندق Majestic Retreat City Hotel and Permit Room: "إن إعادة فرض الضريبة بمثابة فرصة للمنافذ العاملة داخل الفنادق". "في حالتنا، قد نرى الضيوف يزوروننا بشكل متكرر الآن [بدلاً من] الاعتماد على المشتريات المباشرة من متاجر التجزئة حيث سنظل نقدم أسعاراً مخفضة وعروضاً على المشروبات الكحولية".
وفي يناير/كانون الثاني 2023، أعلنت بلدية دبي عن خطة لإلغاء الضريبة البالغة 30% على مبيعات الكحول في الإمارة لمدة عام، ثم تم تمديدها حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقال صاحب مطعم لم يشأ ذكر اسمه إنهم كانوا يتوقعون فرض ضريبة بنسبة 15%، وأضافوا "لكن تجار الكحول أكدوا الآن أن الضريبة أعيدت إلى مستواها السابق وهو 30%".