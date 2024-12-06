دبي: إعادة فرض ضريبة 30% على الكحول اعتباراً من يناير

وأكد العديد من أصحاب المطاعم هذه الخطوة، وقالوا إن هذا سيؤثر على سلوكيات الشراء. وقال إيتي باسين، المدير التنفيذي لفندق Majestic Retreat City Hotel and Permit Room: "إن إعادة فرض الضريبة بمثابة فرصة للمنافذ العاملة داخل الفنادق". "في حالتنا، قد نرى الضيوف يزوروننا بشكل متكرر الآن [بدلاً من] الاعتماد على المشتريات المباشرة من متاجر التجزئة حيث سنظل نقدم أسعاراً مخفضة وعروضاً على المشروبات الكحولية".