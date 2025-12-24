إعادة فتح مخيم "بير جريلز" في جبل جيس

باعتباره أول تجربة بقاء في الهواء الطلق في المنطقة مستوحاة من بير جريلز، يتميز المعسكر بموقعه الفريد على منحدرات جبل جيس، حيث يوفر تدريبًا عمليًا على مهارات البقاء، وبناء الثقة في الهواء الطلق، وتجارب المغامرة المتجذرة في الشجاعة والمرونة واكتشاف الذات. يتم تقديم كل نشاط مع بروتوكولات سلامة صارمة وتوجيه من مدربين ذوي خبرة ومؤهلين.