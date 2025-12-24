إعادة فتح مخيم "بير جريلز" في جبل جيس

يستعد مخيم "بير جريلز" للمستكشفين لاستقبال الضيوف مرة أخرى بعد إغلاقه مؤقتًا بسبب الظروف الجوية السيئة التي أثرت على جبل جيس الأسبوع الماضي.
الوجهة الجبلية الشهيرة أغلقت جميع الأنشطة مؤقتًا لإجراء تقييمات السلامة والصيانة. أعلن معسكر بير جريلز للمستكشفين يوم الأربعاء أنهم أكملوا الصيانة الاحترازية والتقييمات الشاملة للسلامة.
قالوا في بيان: "أتاحت هذه الفترة للفرق المتخصصة تقييم ظروف التضاريس بعد الأمطار الأخيرة وإجراء أعمال الصيانة الأساسية. مع اكتمال هذه الإجراءات الآن، سيعاد فتح المعسكر بتجارب مغامراته المميزة، المقدمة بأعلى معايير السلامة والاحترافية".
وأضافوا: "يتطلع مخيم بير جريلز للمستكشفين إلى استقبال الأفراد والعائلات والمدارس والفرق الشركاتية للعودة إلى الجبل والخروج من الروتين العادي وإعادة الاتصال بالطبيعة من خلال مغامرات آمنة وهادفة".
باعتباره أول تجربة بقاء في الهواء الطلق في المنطقة مستوحاة من بير جريلز، يتميز المعسكر بموقعه الفريد على منحدرات جبل جيس، حيث يوفر تدريبًا عمليًا على مهارات البقاء، وبناء الثقة في الهواء الطلق، وتجارب المغامرة المتجذرة في الشجاعة والمرونة واكتشاف الذات. يتم تقديم كل نشاط مع بروتوكولات سلامة صارمة وتوجيه من مدربين ذوي خبرة ومؤهلين.
إعادة الفتح تتبع نهجًا دقيقًا ومراحل لضمان أن جميع المرافق ومناطق التدريب وتجارب الضيوف تلبي أعلى معايير السلامة في جبل جيس. يُنصح الضيوف بمتابعة القنوات الرسمية للحصول على آخر التحديثات والمعلومات التشغيلية، كما أكد المعسكر.
