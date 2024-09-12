إعادة طفل إلى دبي بعد نقله إلى بريطانيا دون إذن الأب

وأضافت سمارة: "على الرغم من أن الطفل لم يكن يقيم في دبي لفترة طويلة، إلا أن المحكمة قررت أن الإمارات هي مكان إقامته المعتاد. ما هو مهم هو النية والترتيبات التي تقوم بها العائلة في بلدها الجديد، وليس بالضرورة مدة الإقامة".