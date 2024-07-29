إعادة جدولة القروض تراكم ديوناً ضخمة
لم تتوقع إحدى المقيمات في دبي أن القرض الذي حصلت عليه بقيمة 180,000 درهم خلال الجائحة سيتضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 530,400 درهم بعد قبولها عرض البنك لإعادة هيكلته، مما أدى إلى تمديد قسط السداد الشهري إلى 17 عاماً. على الرغم من أن تمديد فترة القرض يقلل من الدفعة الشهرية ويطيل فترة السداد، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى دفع المزيد من الفوائد والرسوم المرتفعة.
"ديفي"، مغتربة هندية في أواخر الثلاثينيات من عمرها (لم يتم الإفصاح عن الاسم الكامل بناءً على طلب منها)، وهي مديرة سابقة في شركة سفر مقرها دبي. وكانت تحصل على راتب شهري قدره 18,000 درهم حتى فقدت وظيفتها في ذروة جائحة كوفيد-19.
حاولت دفع الأقساط الشهرية المستحقة لها من مدخراتها بينما كان لا يزال لديها 44 قسطاً شهرياً متبقياً على قرضها البالغ 180,000 درهم. ومع ذلك، نظراً لعدم وجود مصدر دخل، لم تتمكن من تسديد فواتيرها، لذلك اختارت العودة إلى وطنها.
وبعد فترة وجيزة، بدأت تتلقى مكالمات من وكالات التحصيل تنصحها باستخدام نظام تأجيل الديون الذي فرضه البنك المركزي الإماراتي كجزء من جهود الإغاثة خلال جائحة كورونا. وقيل لها أنها تستطيع تأجيل مدفوعات القسط الشهري لمدة 12 شهراً بينما تبحث عن وظيفة جديدة.
وعادت ديفي إلى دبي في عام 2022 وحصلت على وظيفة جديدة براتب منخفض بنسبة 60%. وبعد تحديث وضعها الوظيفي لدى البنك، مع انخفاض راتبها الآن إلى 7,200 درهم، حصلت على خطة قرض مُعاد هيكلتها: قسط شهري بقيمة 2,600 درهم، وهو ما يقرب من نصف ما كانت تدفعه عندما كان راتبها 18,000 درهم شهرياً.
كما تم تمديد فترة القرض إلى 17 عاماً. ومع ذلك، فإن تمديد فترة السداد أدى إلى تراكم المزيد من الفوائد بمرور الوقت، وبلغ إجمالي المبلغ المستحق لديفي 530,400 درهم.
فهم الفوائد والرسوم
يساعد تمديد فترة سداد القرض إلى انخفاض الأقساط الشهرية. ومع ذلك، فإن فترة القرض الأطول تعني تراكم المزيد من رسوم الفائدة. على سبيل المثال، قرض بقيمة 10,000 درهم مع فائدة سنوية بنسبة 10% تُدفع خلال أربع سنوات سيكلف 2,174 درهماً فقط كفائدة، وسيكون إجمالي الدفعة 12,174 درهماً بواقع 254 درهماً شهرياً.
وفي المقابل، إذا تم تمديد فترة السداد إلى 8 سنوات، مع فائدة مماثلة بنسبة 10%، فسيصبح المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفائدة 14,567 درهماً بواقع 152 درهماً شهرياً. إن فترة السداد الأطول تجعل القرض أغلى بـ 2393 درهماً. ( ملاحظة : تم إجراء الحسابات باستخدام حاسبة القرض).
وقال المحامي "بارني المزار"، مدير القسم التجاري للشركات لدى شركة "جلف لو" للمحاماة، والذي لجأت إليه ديفي لمراجعة قضيتها، لصحيفة خليج تايمز: "لقد وضع البنك المركزي الإماراتي لوائح لحماية المستهلكين من الممارسات المصرفية غير العادلة. يتعين على البنوك تقديم معلومات واضحة وكاملة فيما يتعلق بشروط القرض وأي تغييرات على هذه الشروط، بما في ذلك التأجيلات".
وشدد المزار على ضرورة قيام المؤسسات المالية بتقديم تفسيرات شفافة وشاملة لجميع المصطلحات لضمان فهم العملاء الكامل للتكاليف المحتملة المرتبطة بتعاملاتهم المالية.
وأكد على أنه "من ناحية أخرى، يجب على المقترضين أيضاً التأكد من فهمهم للشروط وقراءة التفاصيل بدقة قبل قبول أي عقد أو اتفاقية".
حلول
وقال المزار إنه يبحث فيما إذا كان البنك قد أخفق في الالتزام بلوائح البنك المركزي الإماراتي. من جانبها، يمكن لديفي تقديم شكوى رسمية إلى وحدة حماية المستهلك في بنك الإمارات المركزي، لكن يتعين عليها أولاً جمع الأدلة، بما في ذلك توثيق عدم شفافية البنك وأي ممارسات غير عادلة.
الحلول القانونية
وقال المزار: "هناك حلول قانونية لإلغاء شروط السداد غير المعقولة". وشارك الإجراءات التالية التي يمكن اتباعها عند مواجهة شروط قروض طويلة ورسوم خفية:
قم بتعيين متخصص في المنازعات المالية لتوجيهك خلال عملية تقديم الشكوى وحماية حقوقك.
قم بجمع جميع الوثائق ذات الصلة المتعلقة بتأجيل القرض الخاص بك. يتضمن ذلك اتفاقيات القروض الأصلية وأي مراسلات من البنك خلال فترة التأجيل وسجلات الدفعات التي تمت.
اتصل بالبنك الذي تتعامل معه واطلب بياناً تفصيلياً لقرضك، بما في ذلك كيفية حساب الفوائد والرسوم خلال فترة التأجيل، مع الإصرار على الوضوح والشفافية.
قم بمراجعة البيانات بعناية ومقارنتها باتفاقية القرض الأصلية، ثم ابحث عن التناقضات في أسعار الفائدة والرسوم وشروط السداد.
إذا لم يكن هناك عقد أو اتفاقية رسمية توثق شروط التأجيل، فإن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلب أن يتم الاتفاق على أي تغييرات في الشروط التعاقدية بين الطرفين لتكون ملزمة قانوناً.
ينطبق هذا إذا وافقت على تمديد مدة القرض الخاص بك، أو قبلت سعر فائدة مرتفع جداً بسبب الخوف أو الإكراه من وكلاء التحصيل، أو إذا تم تضليلك. وتعتبر هذه الممارسات غير عادلة وتعتبر سبباً وجيهاً لفسخ العقد.
تقديم توثيق عدم شفافية البنك وأي ممارسات غير عادلة.
تقديم شكوى إلى وحدة حماية المستهلك في بنك الإمارات المركزي.