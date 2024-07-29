إعادة جدولة القروض تراكم ديوناً ضخمة

وبعد فترة وجيزة، بدأت تتلقى مكالمات من وكالات التحصيل تنصحها باستخدام نظام تأجيل الديون الذي فرضه البنك المركزي الإماراتي كجزء من جهود الإغاثة خلال جائحة كورونا. وقيل لها أنها تستطيع تأجيل مدفوعات القسط الشهري لمدة 12 شهراً بينما تبحث عن وظيفة جديدة.

وعادت ديفي إلى دبي في عام 2022 وحصلت على وظيفة جديدة براتب منخفض بنسبة 60%. وبعد تحديث وضعها الوظيفي لدى البنك، مع انخفاض راتبها الآن إلى 7,200 درهم، حصلت على خطة قرض مُعاد هيكلتها: قسط شهري بقيمة 2,600 درهم، وهو ما يقرب من نصف ما كانت تدفعه عندما كان راتبها 18,000 درهم شهرياً.

كما تم تمديد فترة القرض إلى 17 عاماً. ومع ذلك، فإن تمديد فترة السداد أدى إلى تراكم المزيد من الفوائد بمرور الوقت، وبلغ إجمالي المبلغ المستحق لديفي 530,400 درهم.