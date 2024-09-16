إعادة تأهيل 10 طيور فلامنغو وإطلاقها في محمية الوثبة

قال "روبرت يوردي"، القيّم العام لمركز ياس سي وورلد للأبحاث والإنقاذ و"سي وورلد أبوظبي": "تُمثل شراكتنا مع هيئة البيئة - أبوظبي في عمليات الإنقاذ جزءاً من مهمتنا الأوسع للحفاظ على الحياة البرية و حمايتها والنظم البيئية في الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي. على مدى ما يقرب من 60 عاماً، تمكنت 'سي وورلد' من إنقاذ أكثر من 41,000 حيوان، مما يجعلها واحدة من أبرز منظمات الإنقاذ البحري على مستوى العالم. نحن متحمسون لمواصلة دعم جهود إنقاذ الحياة البرية البحرية في المنطقة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل."