إعادة افتتاح نافورة دبي في الأول من أكتوبر

بعد أشهر من الترقب وأعمال تجديد استمرت خمسة أشهر، يمكن للزوار التطلع إلى عرضٍ أكثر روعةً من الماء والضوء والموسيقى مع عودة نافورة دبي إلى الحياة الشهر المقبل. وفي بيانٍ لصحيفة "خليج تايمز"، أكدت إعمار أن نافورة دبي في طريقها لإعادة افتتاحها في الأول من أكتوبر 2025.