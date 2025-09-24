إعادة افتتاح نافورة دبي في الأول من أكتوبر

بعد أشهر من الترقب وأعمال تجديد استمرت خمسة أشهر، يمكن للزوار التطلع إلى عرضٍ أكثر روعةً من الماء والضوء والموسيقى مع عودة نافورة دبي إلى الحياة الشهر المقبل. وفي بيانٍ لصحيفة "خليج تايمز"، أكدت إعمار أن نافورة دبي في طريقها لإعادة افتتاحها في الأول من أكتوبر 2025.
لطالما كانت النافورة الأيقونية، الواقعة بالقرب من دبي مول وبرج خليفة، من أكثر معالم المدينة جاذبية، حيث تأسر ملايين الزوار بتناغمها الرائع بين نفاثات الماء والموسيقى والأضواء. ومنذ إغلاقها المؤقت في مايو، يجري العمل على تحسين جميع جوانب العرض، واعدًا بتجربة بصرية غامرة وأكثر إبهارًا عند عودتها.
استعانت عملية التجديد بمئات المهندسين والفنيين والمصممين الذين عملوا على مدار الساعة لتطوير الأنظمة الميكانيكية والإضاءة والصوت في النافورة. ورُكّبت معدات جديدة عالية التقنية لضمان انسيابية حركة المياه وإضاءة أكثر سطوعًا وديناميكية، مما يرتقي بالأداء العام للمشاهدين.
وبالإضافة إلى الترقيات التقنية، شهد الكورنيش المحيط تركيبات رقمية على طول الواجهة البحرية لعرض محتوى نابض بالحياة، حتى مع استعداد النافورة لعودتها الكبيرة.
وعندما أعلنت عن إغلاق النافورة في فبراير/شباط، أكدت شركة إعمار أن النافورة ستكون "أكثر روعة" عند عودتها، مضيفة أن التحديثات ستخلق "عرضًا أكثر غامرة".