إطلالة رأس السنة: فنادق وشقق دبي تتجاوز 200 ألف درهم لليلتين

مع بقاء أقل من شهر على ليلة رأس السنة الميلادية، ارتفع الطلب على الغرف الفندقية والشقق والفلل ذات الإطلالة الأفضل على الألعاب النارية الشهيرة في دبي. وقد ارتفعت أسعار بعض أماكن الإقامة بالفعل لتتجاوز 200,000 درهم للإقامة لليلتين.

في ليلة رأس السنة، تستضيف دبي عروضاً مذهلة للألعاب النارية في جميع أنحاء الإمارة. فمن فندق أتلانتس في نخلة جميرا وبرج خليفة في داون تاون دبي، إلى القرية العالمية ودبي فستيفال سيتي، يتوفر للسكان مجموعة واسعة من الأماكن للاختيار من بينها للاحتفال بالعام الجديد.

إحدى الشقق الفاخرة في نخلة جميرا (Golden Mile) — التي تتسع لستة أشخاص — متاحة بسعر هائل يبلغ 210,633 درهماً، شاملة جميع الرسوم، لإقامة ليلتين من 30 ديسمبر إلى 1 يناير. ويبلغ هذا حوالي 17,500 درهم للشخص الواحد في اليوم — أي ما يقارب 700 درهم في الساعة. وتوفر المنشأة، التي تضم مسبحاً على السطح ومسبحاً خاصاً، إطلالة على المحيط.

وفيلا أخرى مميزة من ست غرف نوم في نخلة جميرا تكلّف ما يقرب من 160,000 درهم للإقامة لليلتين. وتوفر الفيلا، التي تضم مصعداً ومسبحاً خارجياً، إمكانية الوصول إلى الشاطئ الخاص في (Frond G).

برج خليفة

في منطقة داون تاون، تتوفر عدة خيارات لأولئك الذين يبحثون عن إطلالة لا مثيل لها على أطول برج في العالم ليلة رأس السنة. في برج رويال (Burj Royale)، تتوفر شقة بثلاث غرف نوم تستوعب ثمانية أشخاص لإقامة ليلتين مقابل ما يقرب من 165,000 درهم.

يعد برج خليفة، الذي يستضيف عرضاً أيقونياً للألعاب النارية والليزر ليلة رأس السنة، أحد أكثر الأماكن المطلوبة في الإمارات، حيث يستعد السكان والسياح لإنفاق آلاف الدراهم للحصول على مقعد في الصف الأمامي للعرض. بعض المطاعم في دبي مول وحوله تبلغ تكلفة المقعد فيها ما يصل إلى 12,000 درهم للشخص الواحد في ليلة 31 ديسمبر.

ولأولئك الذين يبحثون عن مكان أكثر اتساعاً، تتوفر شقة بنتهاوس من خمس غرف نوم تقع مباشرة مقابل برج خليفة مقابل حوالي 148,000 درهم.

الإقامة الفندقية

في فندق أرماني (Armani)، هناك حد أدنى للإقامة يبلغ ثلاث ليالٍ خلال فترة رأس السنة. وقد بيعت بالفعل العديد من الغرف. أحد الخيارات القليلة المتبقية هو جناح أرماني دبي الذي يتسع لستة أشخاص، بتكلفة 45,000 درهم في الليلة. يقع الجناح، الذي صممه جورجيو أرماني نفسه، في الطابق 39 ويواجه الخليج العربي.

يبلغ سعر الجناح الممتاز (Premier Suite)، المطل على برج خليفة ونافورة دبي الشهيرة، في فندق العنوان دبي مول (Address Hotel Dubai Mall)، 12,319 درهماً في الليلة، مع حد أدنى للإقامة ثلاث ليالٍ. ويتسع هذا الجناح لأربعة أشخاص.

وفي فندق أتلانتس ذا رويال (Atlantis The Royal) في نخلة جميرا، تكلّف فيلا "سكاي بول" ذات الإطلالة البحرية الضيوف 31,841 درهماً في الليلة، مع حد أدنى للإقامة خمس ليالٍ. وهذا يترجم إلى 159,205 درهم للإقامة خلال فترة رأس السنة. وتستوعب الغرفة، التي تحتوي على مسبح خاص لا متناهٍ يطل على بحر العرب، ما يصل إلى أربعة أشخاص.