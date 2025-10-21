"الإمارات للإعلام" يُفعّل دور المجتمع في رصد المحتوى عبر منصة "آمن"

أطلق معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، منصة "آمن" الرقمية، التي تهدف إلى تفعيل دور المجتمع في متابعة ورصد المحتوى الإعلامي المتداول في الدولة، وذلك في خطوة لترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية في بناء إعلام مسؤول وآمن.

وأكد معاليه، في تصريح بهذه المناسبة، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي أهمية قصوى للإنسان والمجتمع، وتحرص على ترسيخ قيم الوعي والمسؤولية، خاصةً في قطاع الإعلام باعتباره "صوت المجتمع ومنبر تطلعاته". وأشار إلى أن الدولة ماضية في تطوير بيئة إعلامية مسؤولة تعبر عن الهوية الوطنية وتواكب الطموحات، مشدداً على أن الإعلام شريك أساسي في مسيرة التنمية وعنصر رئيس في تعزيز الهوية الوطنية والمكانة الإقليمية والعالمية للدولة.

الإعلام شريك في صون القيم وضمان بيئة آمنة

وأوضح معالي الشيخ عبد الله آل حامد أن تطوير المنظومة الإعلامية المتكاملة في الإمارات يأتي بتوجيهات القيادة، بهدف إشراك المجتمع بكل فئاته في صناعة إعلام يعكس الفكر الوطني والطموح، ويتسم بالمسؤولية والاحترافية لمواكبة التحولات العالمية وضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة.

كما أكد أن "المحتوى مسؤولية ورسالة تؤثر في فكر المجتمع ووعيه"، داعياً إلى تقديم محتوى "يرفع المجتمع ويفيده، ويبني وعياً إيجابياً، ويُعبّر عن قيمنا وإنسانيتنا وهويتنا الوطنية التي نفتخر بها". وشدد على أن المجتمع شريك في بناء إعلام وطني مسؤول يعزز الوعي ويصون المصداقية ويدعم استدامة نمو المحتوى الإعلامي في الدولة.

"آمن" تفعيل لدور المجتمع في الرصد والمتابعة

تأتي منصة "آمن" الرقمية، التي يشرف عليها مجلس الإمارات للإعلام، لتجسد القناعة الراسخة بأن المجتمع شريك أساسي في حماية الفضاء الإعلامي وصون قيمه. وتهدف المنصة إلى تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية في ترسيخ بيئة إعلامية مسؤولة وآمنة تدعم جودة المحتوى وتعكس ثقة الجمهور وريادة الإمارات في تطوير المشهد الإعلامي.

وتوفر المنصة قناة مباشرة أمام الجمهور تتيح لهم المشاركة الفاعلة من خلال الإسهام في رصد المحتوى غير الآمن أو المضلل أو المخالف، مما يسهم في بناء شراكة مجتمعية تقوم على الوعي والمسؤولية.