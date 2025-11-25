قانون جديد للمفقودات بدبي يعزز الأمانة ويضمن حقوق المالكين

تهدف هذه الخطوة إلى جعل العملية أكثر شفافية وتشجيع الأمانة في جميع أنحاء المدينة. وبموجب القانون الجديد، يمكن لأي شخص يسلم الممتلكات المفقودة للشرطة أن يكسب ما يصل إلى 50,000 درهم، بينما يحصل المالكون على حقوق واضحة لاستعادة ممتلكاتهم.