إطلاق علامة تجارية موحدة لأكثر من 40 مركز تسوق

تخدم مراكز البيع بالتجزئة الـ 18 التابعة لشركة دبي للتجزئة، والمنتشرة في مواقع استراتيجية، المجتمعات السكنية الرئيسية في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك مركز جزر جميرا، ومركز جميرا بارك إيست، ومركز جميرا بارك، ومركز الفرجان، ومركز الفرجان ويست، ومركز بدره، ومركز رمرام، ومركز شروق، ومركز غروب سكوير، ومركز ليان، ومركز مدن، ومركز سيرينا، ومركز فيلانوفا، ومركز ميدان هايتس، ومركز ديستريكت ون، ومركز ديسكفري جاردنز، ومركز المدينة العالمية، ومركز بوابة الخيل.