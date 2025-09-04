إطلاق علامة تجارية موحدة لأكثر من 40 مركز تسوق

أعلنت شركة دبي القابضة لإدارة الأصول (DHAM) اليوم عن إطلاق "دبي للتجزئة" كعلامة تجارية موحدة لأكثر من 40 مركز تسوق ووجهة نمط حياة تحت مظلتها.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اندماج شركتي نخيل وميدان في شركة دبي القابضة في عام 2024 بهدف تعزيز الكفاءة وقابلية التوسع والقدرة التنافسية طويلة الأجل عبر عمليات البيع بالتجزئة.
تتألف محفظة العلامة التجارية الجديدة من 10 مراكز تسوق، و15 وجهة عصرية، و18 مركزًا تجاريًا في أنحاء المدينة. وتشمل هذه المراكز: نخلة جميرا مول (نخيل مول سابقًا)، وند الشبا مول، وذا أوتلت فيليدج، وسيركل مول، وابن بطوطة مول، وجولدن مايل غاليريا، وباي أفينيو، وباي سكوير، ودراجون مارت، والخيل أفينيو، المقرر افتتاحها قريبًا.
كما تضم وجهات نمط حياة مميزة مثل بلوواترز، وجي بي آر، وبالم ويست بيتش، ونادي بالم ويست بيتش، وفيستا ماري، وممشى الخوانيج، وسوق السيف، وسوق مدينة جميرا، وبوكس بارك، ولاست إكزتس، ودي إكس بايك، وشاطئ جزر دبي، وقد صُممت كل منها لتقديم تجارب فريدة تجمع بين تجارة التجزئة والترفيه والثقافة.
يضم مركز دبي للتجزئة أكثر من 6500 متجر تجزئة على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تزيد عن 13 مليون قدم مربع.
أعلنت شركة دبي للتجزئة يوم الثلاثاء عن تغيير اسم نخيل مول إلى "نخلة جميرا مول" بعد افتتاح قسمه المُعاد تطويره. تُثري هذه الإضافات الجديدة، إلى جانب العروض الحالية للمول، مكانة نخلة جميرا الرائدة على نخلة جميرا الشهيرة، وتُعزز التجارب التي تُقدمها دبي للتجزئة.
قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول: "لقد لعبت مراكزنا التجارية ووجهاتنا دورًا محوريًا في تشكيل مشهد تجارة التجزئة الديناميكي في المدينة وتطوير تجارب العملاء. وتعتمد دبي للتجزئة على قوة وتآزر منظومة دبي القابضة الأوسع - بما في ذلك التطوير وإدارة الأصول - مما يجعلها في وضع يؤهلها لاغتنام الفرص التي يتيحها النمو السكاني السريع، وقطاع السياحة المزدهر، والتطور الحضري الطموح".
قال فريد عبد الرحمن، المدير التنفيذي لوجهات التجزئة في دبي القابضة لإدارة الأصول: "إن كوننا من أكبر مجموعات مراكز التسوق ووجهات التجزئة في المنطقة ليس سوى نقطة البداية. يعزز هذا الإعلان قدرة دبي للتجزئة على النمو الاستراتيجي وتطوير وجهاتها باستمرار لتلبية التوقعات المتنامية للسكان والزوار".
تخدم مراكز البيع بالتجزئة الـ 18 التابعة لشركة دبي للتجزئة، والمنتشرة في مواقع استراتيجية، المجتمعات السكنية الرئيسية في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك مركز جزر جميرا، ومركز جميرا بارك إيست، ومركز جميرا بارك، ومركز الفرجان، ومركز الفرجان ويست، ومركز بدره، ومركز رمرام، ومركز شروق، ومركز غروب سكوير، ومركز ليان، ومركز مدن، ومركز سيرينا، ومركز فيلانوفا، ومركز ميدان هايتس، ومركز ديستريكت ون، ومركز ديسكفري جاردنز، ومركز المدينة العالمية، ومركز بوابة الخيل.