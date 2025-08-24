إطلاق سراح 292 سجيناً بعد وساطة الإمارات في تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا

أسفرت الوساطة الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا عن إطلاق سراح 292 سجيناً، بواقع 146 من كل جانب.

وبذلك يصل إجمالي عدد الأسرى المتبادلين بين البلدين في هذه الوساطات إلى 4641.

وعبرت وزارة الخارجية عن امتنانها للبلدين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية.

وأضاف بيان وزارة الخارجية أن عملية تبادل الأسرى تعكس تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة كوسيط موثوق يعمل على دعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة بين البلدين.

وبلغ إجمالي الوساطات الإماراتية خلال الأزمة 17 وساطة، ما يعكس عمق العلاقات بين الإمارات وروسيا وأوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات ستواصل جهودها لضمان نجاح كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا وتخفيف آثاره الإنسانية.

