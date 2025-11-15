إطلاق خدمة الإبلاغ عن المخالفات البيئية في رأس الخيمة لتعزيز مشاركة المجتمع

يمكن الآن لسكان رأس الخيمة الإبلاغ عن الانتهاكات البيئية مباشرة من خلال خدمة أطلقتها مؤخرًا هيئة حماية وتطوير البيئة.
يهدف النظام إلى الحد من الممارسات الضارة وتعزيز مشاركة المجتمع في حماية الحياة البرية المحلية والموائل الطبيعية.
قالت موزة المهيري، مساعد المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية، لصحيفة "خليج تايمز" إن المبادرة تهدف إلى تشجيع الجمهور على الإبلاغ عن الأنشطة التي قد تهدد التنوع البيولوجي أو تخلّ بالتوازن البيئي.
وأشارت المهيري إلى أن النظام يلعب دوراً أساسياً في حماية الأنواع المهاجرة المعرضة للخطر، بما في ذلك طيور الكروان الحجري، التي لا تزال تواجه مخاطر بسبب الصيد غير القانوني والممارسات الضارة الأخرى.
وأوضحت المهيري أن العديد من المخالفات السابقة تضمنت استخدام أجهزة صيد الطيور غير المرخصة. وقالت: "يستخدم بعض الأشخاص أجهزة تصدر أصوات الطيور لجذبها، ما يسهل اصطيادها باستخدام الأقفاص"، مضيفة أن مثل هذه الممارسات محظورة وتشكل تهديداً مباشراً للحياة البرية.
وأضافت أن الهيئة تعمل منذ فترة طويلة على تنفيذ مبادرات للحد من مثل هذه الانتهاكات، وأن هذه الجهود مستمرة على مدار العام. وقالت: "الهدف هو تقليل السلوكيات التي يمكن أن تؤثر على التوازن البيئي. بعض الأفراد يصطادون بشكل عشوائي، وهذا يسبب ضغطاً على الأنواع المحلية".
وأشارت المهيري إلى أن الهيئة لاحظت أنواعاً مختلفة من المخالفات على مر السنين، إلا أنه بفضل الإجراءات التنظيمية وحملات التوعية وتعاون المجتمع، انخفض عدد المخالفات بشكل ملحوظ. وقالت: "المؤشرات تُظهر انخفاضاً واضحاً في الانتهاكات".
يتيح نظام الإبلاغ للمقيمين التواصل مع الهيئة عبر خط هاتف مخصص، حيث يستجيب فريق مختص على الفور للتقارير الواردة. وقالت: "يتواصل الناس معنا، ويتحرك الفريق مباشرة لمعالجة الحالة"، مشيرة إلى أن وعي المجتمع لعب دوراً كبيراً في تقليل الممارسات الضارة.
وشددت المهيري على أن المخالفات لا تقتصر على صيد الطيور، إذ يستهدف النظام أيضاً الأنشطة التي تضر بالأشجار المحلية والموائل الطبيعية والأنواع الأصلية، خصوصاً في المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي مثل غابات القرم في رأس الخيمة. وقالت: "أشجار القرم جزء أساسي من بيئتنا الطبيعية، وحمايتها أولوية"، مؤكدة على أهمية الحفاظ على جميع الأنواع المحلية والأنظمة البيئية.
وأوضحت الهيئة أن خدمة الإبلاغ العامة تأتي في إطار جهود أوسع لبناء مجتمع أكثر وعياً بيئياً وحماية المشهد البيئي الفريد في إمارة رأس الخيمة.