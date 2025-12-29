إطلاق برنامج تأهيلي رائد لنزلاء المؤسسات الإصلاحية في رأس الخيمة

من جانبه، صرح العقيد ذياب الحراش، مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل برأس الخيمة، بأن البرنامج يعزز الدور التأهيلي للمؤسسات الإصلاحية، قائلاً: "من خلال التركيز على التعليم، وتطوير المهارات، والدعم النفسي، فإننا نخلق بيئة تشجع على المسؤولية الشخصية، والتغيير السلوكي الإيجابي، والاستعداد لإعادة الاندماج. إن مثل هذه المبادرات تساهم بشكل مباشر في بناء مجتمعات أكثر أماناً وتماسكاً".