إطلاق المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة الجامعات الإماراتيين

وفي هذا السياق، شدّد خليفة الكعبي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، على أهمية المنصة الجديدة في تمكين طلبة التعليم العالي من صقل مهاراتهم واستكمال إنجازاتهم الأكاديمية، بما يعزز قدرتهم التنافسية وفرص التحاقهم بسوق العمل. وأوضح أن المنصة تمهّد الطريق أمامهم لتلبية احتياجات التوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً التزام الوزارة بدعم المنصة وأداء مسؤولياتها في هذا الصدد بأعلى المعايير، مع ضمان التكامل الأمثل للأدوار بين جميع الشركاء.