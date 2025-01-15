إطلاق القمر الصناعي الإماراتي MBZ-Sat بنجاح
تم إطلاق القمر الصناعي الإماراتي الأكثر تطوراً لتصوير الأرض"محمد بن زايد سات"، MBZ-Sat، بنجاح أمس الثلاثاء 14 يناير، في تمام الساعة 11.09 مساءً بالتوقيت المحلي من قاعدة "فاندنبرج" الجوية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس.
ويمثل هذا القمر الصناعي الثاني الذي يتم تطويره بالكامل من قبل فريق إماراتي، ويرافقه القمر الصناعي الصغير القوي HCT-SAT 1.
وبكتلة إجمالية تبلغ 750 كيلوغراماً، وأبعاد 3م × 5م، يتمتع هذا القمر الصناعي بدقة تصوير مضاعفة عن سابقاته، وصور أكثر بعشر مرات، وسرعة في توصيل البيانات خلال ساعتين.
وتم تجهيزه بنظام دفع كهربائي متقدم، ونظام ملاحة دقيق، وكاميرا عالية الدقة، ويمكنه توفير الدقة في مواقع التصوير، مما يدعم تطبيقات مثل مراقبة البيئة، وإدارة البنية التحتية، والإغاثة من الكوارث.
ومن المتوقع أن تصل الإشارة الأولى بعد نحو ساعة من الإطلاق. وعن المهام التي سيضطلع بها مهندسو مركز محمد بن راشد للفضاء، قال محمد البلوشي، مدير إدارة العمليات الفضائية: "إن أهم شيء سيكون نقل البيانات ثم معالجة بيانات الصور. وسيتم استقبال الإشارة الأولى بعد الانفصال، أي بعد نحو ساعة و22 دقيقة".
وأضاف "لن يكون هناك تأخير زمني لأنه قمر صناعي في مدار منخفض، على ارتفاع حوالي 500 كيلومتر فوق الأرض. كل اتصال سيكون لمدة 10 دقائق تقريبًا".
برنامج مشاركة الرحلات سبيس إكس
ويستخدم مركز محمد بن راشد للفضاء برنامج مشاركة الرحلات التابع لشركة سبيس إكس لإطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء. وكان من المقرر في الأصل إطلاق MBZ-SAT على متن صاروخ الشركة في أكتوبر 2024، لكنه واجه تأخيرات بسبب مشكلات فنية أدت إلى توقف الصاروخ.
يقدم برنامج SpaceX rideshare، الذي تم إطلاقه في عام 2019، بديلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة لخدمات الإطلاق التقليدية الباهظة الثمن. وقد سهّل بالفعل نشر أكثر من 200 قمر صناعي.
وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "لدينا فريق في الموقع (من سبعة أعضاء) في الولايات المتحدة وفريق هنا في مركز التحكم في المهمة في دبي يعملان على مدار الساعة لضمان جاهزية كل شيء للإطلاق".
من ناحية أخرى، يُظهر مشروع CubeSat الذي تم بناؤه بواسطة الطلاب التزام دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الجيل القادم من مستكشفي الفضاء.
تملك الإمارات العربية المتحدة حاليا 10 أقمار صناعية في المدار، كل منها يخدم غرضا مختلفا، بالإضافة إلى ثمانية أقمار صناعية أخرى قيد التصنيع.
وساهم تطوير القمر الصناعي MBZ-Sat، بالتعاون مع شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز النمو الاقتصادي ونقل المعرفة، وتعزيز النظام البيئي الفضائي في الدولة والقدرة التنافسية العالمية في تكنولوجيا الفضاء.
وبعد تجميعه بالكامل في دولة الإمارات، خضع القمر الصناعي لاختبارات علمية صارمة قبل وضعه بعناية في حاوية متخصصة مزودة بنظام مراقبة لضمان سلامته أثناء النقل.
وقال عامر الصايغ الغافري، مدير مشروع MBZ-Sat، خلال مقابلة سابقة: "تم شحن MBZ-Sat بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية لإجراء الاختبارات البيئية، والتي أجريت بالتعاون مع الفريق اللوجستي في مركز محمد بن راشد للفضاء". وأضاف: "بعد الانتهاء بنجاح من المهمة في كوريا الجنوبية، تم نقل القمر الصناعي إلى SpaceX في الولايات المتحدة لمرحلة الاختبار النهائية استعدادًا لإطلاقه".
وسيقوم القمر الصناعي MBZ-Sat حالياً بمراقبة الظروف البيئية، وتقييم جودة المياه، ودعم تطوير الزراعة، وتوفير إعداد الخرائط وتحليلها، والمساعدة في جهود إدارة الكوارث.
وسيتم تشغيله ومراقبته من غرفة التحكم بالمهمات الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء.
قمر صناعي إماراتي الصنع
ومع بناء 90% من الأقمار الصناعية من قبل شركات إماراتية، فإن هذه المبادرة تعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة الفضاء، وتشجع على تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتعاون مركز الفضاء مع خمس شركات محلية خاصة لإنشاء القمر الصناعي، بما في ذلك شركة ستراتا المملوكة لشركة مبادلة لتصنيع الطائرات، ومجموعة فالكون، وشركة إي بي آي التابعة لمجموعة إيدج، وشركة هالكون لصناعة الأنظمة الموجهة بدقة، وشركة روكفورد زيليريكس.
لحظة فخر للإمارات
وأكد المري أن هذه لحظة فخر للجميع في الإمارات، حيث تطلق الدولة قمرين صناعيين مختلفين تماماً في نفس الوقت.
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز الأسبوع الماضي، قال المري: "إن القمر الصناعي الأول هو قمر صناعي كبير للغاية تم بناؤه على مدى سنوات من الخبرة، والآخر يعود إلى النواة، ويحاول تدريب الطلاب وبناء قدراتهم".
وأضاف: "من خلال برنامج كليات التقنية العليا، تمكنا من الوصول إلى كل إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحوالي 50 طالبًا. وهذا أمر نفخر به للغاية، ونرى ذلك كجزء حقيقي من الدورة الشاملة لتأهيل الخريجين ثم المشاركة في صناعة الفضاء والعودة".
في عرض مبهر من الابتكار والفخر الوطني، أضاء برج خليفة احتفالاً بإطلاق القمر الصناعي التاريخي.
في مساء يوم 14 يناير، تحول أطول مبنى في العالم إلى جهاز عرض عملاق يعرض القمر الصناعي التصويري الذي يدور حول الأرض.
شاهد الفيديو هنا كما نشره مكتب دبي للإعلام: