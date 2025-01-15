إطلاق القمر الصناعي الإماراتي MBZ-Sat بنجاح

ومن المتوقع أن تصل الإشارة الأولى بعد نحو ساعة من الإطلاق. وعن المهام التي سيضطلع بها مهندسو مركز محمد بن راشد للفضاء، قال محمد البلوشي، مدير إدارة العمليات الفضائية: "إن أهم شيء سيكون نقل البيانات ثم معالجة بيانات الصور. وسيتم استقبال الإشارة الأولى بعد الانفصال، أي بعد نحو ساعة و22 دقيقة".