إطلاق القمر الصناعي الإماراتي MBZ-Sat الشهر الجاري

وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس: "نحن على أتم الاستعداد لإطلاق القمر الصناعي في يناير/كانون الثاني من هذا العام على متن صاروخ فالكون 9. ولدينا فريق في الموقع (من سبعة أعضاء) في الولايات المتحدة وفريق هنا في مركز التحكم في المهمة في دبي يعمل على مدار الساعة لضمان جاهزية كل شيء للإطلاق".