إطلاق "الصف الإماراتي" في حضانات أبوظبي لتعزيز الهوية الوطنية

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK) مبادرة «الصف الإماراتي»، وهي فصول دراسية جديدة مصممة لغرس شعور قوي بالهوية الوطنية بين الأطفال الصغار من خلال تعريفهم بالتراث الإماراتي والقيم واللغة العربية.
وتستهدف المبادرة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وأربع سنوات من مختلف الجنسيات، وقد أصبحت متاحة الآن في 11 حضانة خاصة في العاصمة، مع توقع انضمام المزيد من المؤسسات التعليمية لتطبيق البرنامج في وقت لاحق من هذا العام الدراسي.
ويشرف على فصول «الصف الإماراتي» معلمون إماراتيون يقومون بدمج عناصر الثقافة الوطنية في عملية التعليم اليومية من خلال التدريس باللغة العربية، ورواية القصص الشعبية، والأمثال، والشعر الذي يحتفي بتاريخ الإمارات الغني وشخصياتها الملهمة.
ويعزز هذا النهج اللغة العربية ليس فقط كأداة للتواصل، بل كـ "ركيزة أساسية للهوية والانتماء"، مما يساعد الأطفال على تنمية شعور بالفخر وحب الثقافة الوطنية منذ سن مبكرة.
وللانضمام إلى البرنامج، يتعين على الحضانات المشاركة توظيف ما لا يقل عن معلمين إماراتيين اثنين، وتقديم خطة منهجية مفصلة توضح كيفية إنشاء بيئة صفية داعمة تتضمن موارد تعليمية عربية مناسبة.
وقالت مريم الحلّامي، المديرة التنفيذية لقطاع التعليم المبكر في دائرة التعليم والمعرفة: "نحن نعمل على خلق بيئة تمكّن الأطفال من بناء أساس قوي في اللغة العربية، وتعزز إحساسهم بالذات وبالمجتمع في سياق محلي. ولأولياء الأمور، يضمن نهجنا الشامل ترسيخ مهارات القراءة والكتابة بالعربية والهوية الوطنية لدى أصغر المتعلمين في أبوظبي. كما سيدعم «الصف الإماراتي» المسارات المهنية في مجال التعليم المبكر للمعلمين الإماراتيين الشغوفين الذين يرغبون في الإسهام في هذا القطاع".
فصول الصف الإماراتي
التحاق الأطفال في البرنامج متاح للعائلات الإماراتية وغير الإماراتية الباحثة عن تجربة تعليمية غنية ثقافياً تركز على العربية. وحتى الآن، بلغت نسبة العائلات غير الإماراتية المشاركة أكثر من 21%، ما يعكس تزايد الاهتمام بدمج الأطفال في السياق المحلي وتعزيز القيم المشتركة وروح الانتماء للمجتمع.
ويُشجع أولياء الأمور على التواصل مع الحضانات لمعرفة مدى توفر فصول «الصف الإماراتي»، لضمان حصول أطفالهم على التعرض المبكر للثقافة واللغة الإماراتية.
تشمل الحضانات الخاصة الـ 11 التي تنفذ حاليًا فصل الصف الإماراتي ما يلي:
حضانة البدايات المشرقة - الروضة، أبو ظبي
مدرسة ليوا الدولية - القطارة، العين
حضانة تيدي بير – البطين، أبوظبي
حضانة ريدوود – البطين، أبوظبي
حضانة ريدوود – المارينا، أبو ظبي
حضانة ريدوود – الروضة، أبو ظبي
حضانة كيدز فانتاسي – الخالدية، أبوظبي
حضانة ليتل هيلبرز – مدينة محمد بن زايد، أبوظبي
حضانة ليتل هيلبرز - مدينة خليفة، أبو ظبي
بلوسوم للاستثمار التعليمي – مدينة زايد، أبوظبي
بلوسوم للاستثمار التعليمي – ربدان، أبو ظبي