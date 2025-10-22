إطلاق "الصف الإماراتي" في حضانات أبوظبي لتعزيز الهوية الوطنية

وقالت مريم الحلّامي، المديرة التنفيذية لقطاع التعليم المبكر في دائرة التعليم والمعرفة: "نحن نعمل على خلق بيئة تمكّن الأطفال من بناء أساس قوي في اللغة العربية، وتعزز إحساسهم بالذات وبالمجتمع في سياق محلي. ولأولياء الأمور، يضمن نهجنا الشامل ترسيخ مهارات القراءة والكتابة بالعربية والهوية الوطنية لدى أصغر المتعلمين في أبوظبي. كما سيدعم «الصف الإماراتي» المسارات المهنية في مجال التعليم المبكر للمعلمين الإماراتيين الشغوفين الذين يرغبون في الإسهام في هذا القطاع".