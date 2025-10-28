إطلاق أول رخصة خضراء﻿ في الإمارات لتعزيز الأعمال المستدامة

وقالت الهاشمي: “تُعد مدينة إكسبو دبي، بوصفها مختبرًا على مستوى المدينة للطبيعة والأولى من نوعها في الدولة، الموطن الطبيعي لهذه المبادرة الرائدة. إن التزامنا الذي لا مثيل له بمعايير الاستدامة والابتكار يوفر البيئة المثالية أمام الشركات لاختبار أفكارها وتوسيع نطاقها وتحقيق النجاح، بدءًا من مركزنا Tera﻿، وهو التصميم الجديد للجيل القادم المعني بالتنوع البيولوجي وجودة الحياة والحفاظ على البيئة، وصولًا إلى شراكاتنا العالمية القوية التي تجسد الإمكانات الهائلة للنظام الحضري المستعد للمستقبل.”