إطلاق أول رخصة خضراء﻿ في الإمارات لتعزيز الأعمال المستدامة

أعلنت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، عن إطلاق الرخصة الخضراء الأولى وهي إطار رائد مصمم لجذب وتمكين الشركات الصديقة للبيئة، وذلك ضمن تدشين منطقة الابتكار الخضراء الأولى في الدولة بمدينة إكسبو دبي.
كشفت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، عن المبادرة خلال حفل إطلاق منطقة الابتكار الخضراء، ووصفتها بأنها محطة رئيسية في مسيرة التحول الأخضر لدولة الإمارات ورمز للتكامل بين الفرص الاقتصادية والمسؤولية البيئية.
وقالت الهاشمي: “بصفتنا منطقة ابتكار خضراء، فإننا نقدم مجموعة من المساحات الصناعية الخفيفة ومشاريع الزراعة الحضرية، التي تتكامل مع المساحات التجارية لتشكّل مجتمعًا مترابطًا مستدامًا ونظامًا بيئيًا نابضًا بالحياة تزدهر فيه الفرص الاقتصادية والمسؤولية البيئية جنبًا إلى جنب.”
وأضافت أن الترخيص الأخضر الجديد - الأول من نوعه في البلاد - من شأنه أن يوفر "مجموعة من الفوائد للشركات التي تهتم بالبيئة"، بما في ذلك الوصول إلى مكتب الملكية الفكرية الخضراء في الموقع. تم تصميمها لدعم الابتكار وجذب الشركات المستدامة من جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن الرخصة الخضراء الجديدة الأولى من نوعها في الدولة ستوفر “مجموعة من المزايا للشركات الصديقة للبيئة”، بما في ذلك الوصول إلى مكتب الملكية الفكرية الخضراء الموجود ضمن الموقع، والمصمم لدعم الابتكار وجذب المؤسسات المستدامة من مختلف أنحاء العالم.
وأكدت معاليها أن الرخصة الخضراء ومنطقة الابتكار الخضراء تشكلان جزءًا من رؤية مدينة إكسبو دبي الأشمل التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمؤسسات التي يقودها الابتكار والاستدامة والبحث العلمي، بما يعزز ريادة الإمارات في بناء مستقبل مرن وصافي الانبعاثات.
وقالت الهاشمي: “تُعد مدينة إكسبو دبي، بوصفها مختبرًا على مستوى المدينة للطبيعة والأولى من نوعها في الدولة، الموطن الطبيعي لهذه المبادرة الرائدة. إن التزامنا الذي لا مثيل له بمعايير الاستدامة والابتكار يوفر البيئة المثالية أمام الشركات لاختبار أفكارها وتوسيع نطاقها وتحقيق النجاح، بدءًا من مركزنا Tera، وهو التصميم الجديد للجيل القادم المعني بالتنوع البيولوجي وجودة الحياة والحفاظ على البيئة، وصولًا إلى شراكاتنا العالمية القوية التي تجسد الإمكانات الهائلة للنظام الحضري المستعد للمستقبل.”
وأعربت الهاشمي عن امتنانها لوزارة الاقتصاد والسياحة، والشركاء المؤسسين، والدوائر الحكومية المحلية، وأعضاء مجتمع الأعمال في مدينة إكسبو دبي، لالتزامهم بدعم الطاقة النظيفة وجهود خفض الانبعاثات الكربونية.
وقالت في ختام حديثها: “معًا، نحن نصنع نموذجًا للمستقبل ومحركًا للنمو المستدام، ومكانًا يزدهر فيه كلٌّ من الأعمال والبيئة.”