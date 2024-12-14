إطلاق أول برنامج إقامة للأزياء والتصميم في الإمارات

ويستهدف البرنامج، المخصص للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من سن 21 عاماً فأكثر، 10 إلى 15 امرأة موهوبة، ويوفر لهن الوصول إلى الإرشاد على مستوى عالمي، والتعليم في مجال التصميم المستدام، وفرص التبادل الثقافي. وتستمر الدورة التي ترعاها الشركة بالكامل لمدة 6 أشهر، وتتوج بمشروع تتويجي سيقدم لثلاث مشاركات فرصة فريدة من نوعها للتدريب في المقر الرئيسي لشركة أوسكار دي لا رينتا في نيويورك في عام 2026.