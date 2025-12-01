"محمد بن زايد" يوجه بإطلاق أسماء إمارات الدولة على 7 مساجد في أبوظبي

وقال الدرعي إنه بناء على توجيهات سموه سيُطلق اسم إمارات الدولة على سبعة مساجد في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، تتسع لنحو 6000 مصل أنشئت بالتنسيق والتعاون بين ديوان الرئاسة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، على مساحة تقارب الـ 12000 ألف متر مربع، على أن تكون متاحة كلها لاستقبال المصلين في يناير العام القادم، مشيراً إلى أنه روعي في بنائها وتصميمها الطراز المعماري الحديث الذي يجمع بين الفنون الإسلامية والتراث والتصميم العصري المبتكر.