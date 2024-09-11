إضراب عمالي في نيروبي يلغي رحلات لطيران الإمارات

كما تم إلغاء رحلة المساء من نيروبي (EK720) إلى دبي، والتي كان من المقرر أن تغادر في الساعة 4:35 مساءً، بحسب تأكيدات طيران الإمارات لصحيفة "خليج تايمز". واعتباراً من الآن، ستكون الرحلة من دبي إلى نيروبي (EK721) في موعدها المحدد.