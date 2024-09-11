إضراب عمالي في نيروبي يلغي رحلات لطيران الإمارات
تم إلغاء رحلة طيران الإمارات رقم (EK719) المتجهة من دبي إلى نيروبي في الساعة 10:30 صباحاً اليوم الأربعاء 11 سبتمبر.
وفقاً لبيان صادر عن طيران الإمارات، تم إلغاء الرحلة بسبب "إضراب عمالي". وأضافت الشركة أن عملية إعادة الحجز جارية، وسيتم إرسال الجدول الزمني المحدث إلى الركاب.
كما تم إلغاء رحلة المساء من نيروبي (EK720) إلى دبي، والتي كان من المقرر أن تغادر في الساعة 4:35 مساءً، بحسب تأكيدات طيران الإمارات لصحيفة "خليج تايمز". واعتباراً من الآن، ستكون الرحلة من دبي إلى نيروبي (EK721) في موعدها المحدد.
وأوضحت طيران الإمارات أن الركاب المتأثرين سيتم إعادة الحجز لهم على "أقرب رحلة متاحة".
وقد تسبب الإضراب من قبل العمال في المطار الدولي الرئيسي في نيروبي بكينيا في تأخير وإلغاء الرحلات الجوية للركاب القادمين والمغادرين، بحسب تصريحات من شركة الخطوط الجوية الكينية اليوم الأربعاء.
وأعلن أكبر اتحاد للعمال في قطاع الطيران في كينيا أنهم سيتخذون إجراءات احتجاجية ضد الصفقة المقترحة لاستئجار مجموعة "أداني" الهندية مطار "جومو كينياتا" الدولي (JKIA) لمدة 30 عاماً.
وقال اتحاد عمال الطيران الكيني إن الاتفاق المقترح، الذي أُعلن عنه في يوليو، سيؤدي إلى فقدان الوظائف وجلب عمال غير كينيين.
وأكدت الحكومة الكينية أن المطار يعمل فوق طاقته ويحتاج إلى التحديث، لكنها شددت على أن المطار ليس للبيع.
وأوضحت أنه لم يُتخذ بعد قرار بشأن المضي قدماً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقترح لتحديث الموقع.
وقالت هيئة مطارات كينيا، المسؤولة عن إدارة المطار، إنه تم استئناف العمليات جزئياً في مطار "جومو كينياتا" بحلول الساعة 7 صباحاً (4 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وهي تعمل مع الجهات المعنية لتطبيع الوضع.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على منصة "إكس" مئات الركاب يصطفون خارج صالة المطار الوحيدة في "جومو كينياتا" بعد بدء الإضراب منتصف ليلة أمس الثلاثاء.
وكانت المحكمة العليا في كينيا قد أوقفت يوم الإثنين بشكل مؤقت عرض "أداني"، الذي يشمل بناء مدرج جديد وتحديث صالة الركاب، لإتاحة الوقت لإجراء مراجعة قضائية للطعن في عقد الإيجار.