إضراب الطيران الكندي يترك سكان الإمارات عالقين ووسط ارتفاع كبير في الأسعار

قالت شارلوت فيليكس، وهي مواطنة كندية مقيمة في تورنتو، إن والدتها كان من المفترض أن تسافر من دبي إلى كندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها أصبحت في حيرة من أمرها بعد إلغاء الرحلة. وأضافت: "أتواصل باستمرار مع شركة الطيران وأتحقق من المعلومات عبر الإنترنت، لكن لا توجد أي مستجدات واضحة. والدتي في دبي وحدها تنتظر العودة. نريد فقط أن نعرف إن كانت هناك بدائل أو حتى جدول زمني، لكن لا أحد يقدم لنا إجابات واضحة".