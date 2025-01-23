إضافة ميزتي الدفع التلقائي واللاحق في مواقف دبي
تخطط شركة "باركين بي جي إس سي" - أكبر مشغل لمرافق مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي - لإضافة ميزات الدفع التلقائي والدفع لاحقًا ضمن خدماتها "التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء"، حسبما أعلنت الشركة على منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم الأربعاء.
وجاء الإعلان عن ذلك عقب الزيارة التي قام بها مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي لمكاتب شركة باركين.
وقام مسؤولو باركين، بقيادة الرئيس التنفيذي محمد عبد الله العلي، بوضع خطة لتوسعة البنية التحتية لمواقف السيارات في جميع أنحاء دبي، وركزوا على دمج التقنيات الذكية المتطورة. كما أعلنوا عن إنشاء مركز اتصال جديد للعملاء يمكنه التعامل مع أكثر من 500 تفاعل يوميًا.
وأشاروا إلى أن هذه الزيارة تعكس التزامنا بالابتكار والتميز في تقديم الخدمات والمشاركة الفعالة في إيجاد حلول لإدارة المرور في دبي.
أعلنت شركة باركين الأسبوع الماضي أن بعض مواقع مواقف السيارات في دبي ستوفر قريباً خدمات السيارات مثل غسيل السيارات، والتزود بالوقود أثناء التنقل، وتغيير زيت المحرك، وفحص الإطارات، وفحص البطاريات، وغيرها من خدمات الصيانة الأساسية للمركبات.
ذكر العلي في حديث سابق لصحيفة الخليج تايمز أن "الشركة تخطط لتوسيع عملياتها بشكل كبير."
يعتبر توسيع عملياتنا إلى إمارة أخرى وحتى خارج دولة الإمارات جزءًا من استراتيجية نمو شركتنا.
ذكر: 'في أواخر عام 2024، أفصحنا عن أننا نجري محادثات مع تكتل سعودي كبير يمتلك مصالح في قطاع مواقف السيارات المحلية، بهدف توسيع خدمات مواقف السيارات المدفوعة في السوق السعودية'.