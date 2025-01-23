إضافة ميزتي الدفع التلقائي واللاحق في مواقف دبي

وقام مسؤولو باركين، بقيادة الرئيس التنفيذي محمد عبد الله العلي، بوضع خطة لتوسعة البنية التحتية لمواقف السيارات في جميع أنحاء دبي، وركزوا على دمج التقنيات الذكية المتطورة. كما أعلنوا عن إنشاء مركز اتصال جديد للعملاء يمكنه التعامل مع أكثر من 500 تفاعل يوميًا.