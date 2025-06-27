إصلاح صديق للطلاب يخفف الضغوط ويمنح فرص النجاح في مدارس الهند بالإمارات

رحب مدراء المدارس الهندية في الإمارات العربية المتحدة بقرار المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) وهو تقديم امتحانات مجلس الصف العاشر كل عامين بدءاً من عام 2026، ووصفوه بأنه " إصلاح صديق للطلاب " يهدف إلى تخفيف التوتر المرتبط بالامتحانات.

وبموجب التوجيهات الجديدة، ستُعقد المرحلة الأولى من امتحان المجلس في فبراير/شباط وستكون إلزامية لجميع الطلاب، في حين ستكون المرحلة الثانية في مايو/أيار اختيارية.

ولمصلحة الطلاب وراحتهم، سيتم الاحتفاظ بأفضل نتيجة من أي من المحاولتين للنتيجة النهائية - مما يوفر لهم فرصة أفضل للنجاح الأكاديمي دون ضغط اختبار واحد عالي المخاطر.

ويمثل القرار تحولاً كبيراً في نظام التعليم في الهند، ويتماشى مع الأهداف الرئيسية للسياسة التعليمية الوطنية 2020، والتي تعطي الأولوية للتعلم الذي يركز على الطالب وتهدف إلى تخفيف الضغوط المرتبطة بالامتحانات.

صرحت لاليتا سوريش، المديرة والرئيسة التنفيذية ل "مدرسة جيمس مدرستنا الهندية الخاصة": "لن يكون هناك الكثير من التغييرات على هيكل الامتحانات الحالي. في النموذج الجديد، ستنتهي الجولة الأولى من الامتحانات مبكراً، وستُعلن النتائج مبكراً. ولن يتقدم للدورة الثانية من الامتحانات إلا الطلاب الراغبون في تحسين نتائجهم. سيتأثر هؤلاء الطلاب، إذ سيغيبون عن بعض أيام العام الدراسي الجديد. سيُسمح للطلاب الذين لم يجتازوا الامتحان الرئيسي بالقبول المؤقت في الصف الحادي عشر، ثم يُثبت قبولهم بناءً على نتائجهم في الامتحان الثاني".

هذه خطوة إيجابية من المجلس المركزي للتعليم الثانوي، تهدف إلى تخفيف توتر الامتحانات لدى الطلاب. وأنا على ثقة بأن الطلاب سيستفيدون من هذا النظام الجديد.

وأوضح المدراء أيضاً أن العلامات الناتجة عن هذا التقييم الداخلي الفردي سوف تنطبق على المحاولتين.

في حين أن المجموعة الأولى من الامتحانات في فبراير ستكون إلزامية للجميع والامتحان الثاني الذي سيعقد في مايو اختياري، تجدر الإشارة إلى أنه سيُسمح للطلاب بتحسين الأداء في ثلاث مواد كحد أقصى فقط.

التحديات

وفي معرض تسليط الضوء على تداعيات هذا القرار على المدارس والمعلمين، قال الدكتور س. ريشما، مدير مدرسة الخليج الهندية الثانوية بدبي:

"سيكون تعديل التقويم الأكاديمي ضرورياً حيث يتعين على المدارس إعادة مواءمة خططها السنوية لإعداد الطلاب لاختبار فبراير المُبكر. سيُضيف اختبار الصيف دورة تخطيط إضافية بعد النتائج. سيواجه المعلمون عبء عمل أكبر حيث سيُطلب منهم إعادة إعداد خطط المراجعة، وإجراء التقييمات الداخلية مُبكراً، ودعم دورتي الاختبار. سيُكثف التنسيق الإداري للوجستيات والمراقبة وتحليل النتائج. يجب توخي مزيد من الدقة في توزيع الموظفين وجدولة مواعيدهم خلال مرحلتي الاختبار."

وأكد قادة المدارس أيضاً أنه قد تكون هناك حاجة إلى الدعم الأكاديمي الموسع والدورات الاستدراكية بعد فبراير بالنسبة لطالبي شهر مايو.

في سياقٍ مُشابه، قالت ديبيكا ثابار سينغ، مديرة مدرسة كريدنس الثانوية: "إن التغييرات التي طرأت على امتحانات مجلس التعليم الثانوي للصف العاشر، المقررة في عام 2026، ستُحدث آثاراً بالغة الأهمية على المدارس والمعلمين، لا سيما فيما يتعلق بالجدولة الدراسية، وحجم العمل، وأساليب التدريس، والتقييمات الداخلية. وسيتطلب الأمر تخطيطاً أكثر تكثيفاً لتحقيق التوازن بين التغطية الأكاديمية والتعلم العميق. ويجب على المعلمين إعداد الطلاب لفترتين من امتحانات المجلس، بما في ذلك تحديد الطلاب وتوجيههم لمحاولات التحسين. وسيُحلل المعلمون أداء الطلاب في المحاولة الأولى، ويساعدونهم على اختيار المواد التي سيعيدون دراستها في مايو".

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